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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۲۹

فرماندار سمنان:

مانور هفته پدافند غیرعامل در سمنان برگزار می‌شود

مانور هفته پدافند غیرعامل در سمنان برگزار می‌شود

سمنان-فرماندار سمنان از برگزاری نخستین مانور پدافند غیرعامل در این شهرستان هم‌زمان با سایر نقاط کشور خبر داد و گفت: این مانور در مسکن مهر شهر سمنان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس دانایی ظهر چهارشنبه در سومین جلسه شورای پدافند غیرعامل شهرستان سمنان در محل سالن اجتماعات فرمانداری، ضمن بیان اینکه اولین مانور ملی پدافند غیرعامل هم‌زمان با سراسر کشور در سمنان برگزار خواهد شد، تأکید کرد: این مانور در یکی از روزهای هفته پدافند غیرعامل از هشتم تا چهاردهم آبان ماه سال جاری به میزبانی منطقه مسکن مهر باهدف ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی در حوزه مقابله با تهدیدات برگزار خواهد شد.

وی افزود: مانور پدافند غیرعامل با شعار «پدافند غیرعامل افزایش بازدارندگی در سایه حماسه حسینی» به‌عنوان پایلوت در سمنان برگزار می‌شود و ترویج مفاهیم آمادگی در برابر تهدیدات، به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های علمی، تخصصی، توان اجرایی و اطلاع‌رسانی نسبت به گفتمان سازی عمومی پدافند غیرعامل و آگاه‌سازی عمومی در سایه مصون‌سازی از تهدیدات محورهای آن خواهد بود.

فرماندار سمنان با تأکید بر ضرورت آمادگی برای مواجهه با خطرات و تهدیدات مختلف، گفت: پدافند غیرعامل همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان فرمودند، برای مصون‌سازی کشور از تهدیدات نظامی و غیرنظامی و همچنین پیشگیری از خسارات ناشی از مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی امری حیاتی است.

دانایی بابیان اینکه آموزش و آگاه‌سازی در راستای پدافند غیرعامل یک اولویت است، افزود: افزایش سطح آگاهی‌های مردم برنامه شورای پدافند غیرعامل شهرستان سمنان در تمام طول سال خواهد بود.

کد مطلب 4440575

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