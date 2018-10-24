برگزیدگان فراخوان استانی «کلک طلایی» سمنان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابطعمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان، مهدی جمال با بیان اینکه اعضای برگزیده و شایستهی تقدیر فراخوان استانی کلک طلایی از سوی کانون پرورش فکری سمنان معرفی شدند، تاکید کرد: فراخوان این جشنواره تابستان۹۷ با موضوع «آئینهای سنتی در شهر من و عاشورا» در پنج قالب نقاشی، طراحی، خوشنویسی، سفالگری و عکاسی ویژه اعضای کودک و نوجوان مراکز فرهنگیهنری کانون استان سمنان صادر شد که شاهد خلق ۵۶۸ اثر بودیم.
وی هدف از اجرای این فراخوان استانی را ثبت جلوههای معنوی و حضور پر شور مخاطبان کودک و نوجوان در برگزاری آئینهای محرم و نمایش فرهنگ غنی شیعه دانست و افزود: پس از داوری، ۱۰ اثر برگزیده نهایی و ۱۶ اثر شایسته تقدیر شناخته شد و تعداد ۲۵۰ اثر هم به نمایشگاه استانی هفته ملی کودک راه یافت که در بخش نقاشی رسول شاهورانینسب عضو مجتمع فرهنگیهنری کانون سمنان و ایلیا جمال و مینا رهبر اعضای مرکز فرهنگیهنری شماره یک کانون سمنان رتبه های برتر را به دست آوردند.
معرفی آثار برتر در بخش هنرهای تجسمی
مدیرکل کانون پرورش فکری استان سمنان گفت: در بخش عکاسی الهه علیمیرزایی عضو مرکز فرهنگیهنری شماره دو کانون دامغان و سجاد همتی عضو مرکز فرهنگیهنری شماره دو کانون سمنان، در بخش خوشنویسی آذین شاهی عضو مرکز فرهنگیهنری شماره دو کانون سمنان، نرگس یوردخانی عضو مرکز فرهنگیهنری کانون گرمسار و زهرا حسنی عضو مرکز فرهنگیهنری کانون بسطام، در بخش سفالگری نرگس گلمحمدی عضو مرکز فرهنگیهنری کانون بسطام و مهدی کیومرثی عضو مرکز فرهنگیهنری شماره یک کانون سمنان، برگزیدگان نهایی این فراخوان معرفی شدند.
جمال بیان کرد: پرهام گلپایگانی عضو مرکز فرهنگیهنری کانون بسطام، فاطمه کریمی و فرشته بخشی اعضای مرکز فرهنگیهنری کانون بیارجمند، سجاد امیرجان و ساغر بهمن اعضای مرکز فرهنگیهنری شماره دو کانون سمنان در بخش نقاشی، امیر آذرپور عضو مرکز فرهنگیهنری کانون سرخه و علیرضا حسنبارانی عضو مرکز فرهنگیهنری کانون میامی در بخش عکاسی عناوین برتر را کسب کردند.
وی افزود: زهرا مهاجرون عضو مرکز فرهنگیهنری کانون گرمسار، احسان امیدیان، ستایش شاهی و سجاد همتی اعضای مرکز فرهنگیهنری شماره دو کانون سمنان و مائدهسادات میرآقایی عضو مرکز فرهنگیهنری کانون بسطام در بخش خوشنویسی، دلارام زاهدیان و احسان کیومرثی اعضای مرکز فرهنگیهنری شماره یک کانون سمنان، فاطمه میرنژاد عضو مرکز فرهنگیهنری شماره دو کانون دامغان و نازنینفاطمه مؤمنی عضو مرکز فرهنگیهنری کانون گرمسار در بخش سفالگری این فراخوان، شایسته تقدیر شناخته شدند.
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