ورود دادستانی به حادثه مرگ دلخراش کودک گرگانی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان حجتالاسلام سیدرضا سیدحسینی اظهار کرد: جنازه کودک دوساله گرگانی ساعاتی پیش در چاه فاقد درپوش فاضلاب سرویس بهداشتی نزدیک پارک کودک ناهارخوران گرگان پیدا شد.
وی افزود:نماینده دادستان بلافاصله به محل حادثه اعزام شد و بررسیهای اولیه نشان میدهد این کودک در چاه فاضلاب که درپوش نداشت و علائم هشداردهنده نیز در اطراف آن نصب نشده بود سقوط کرده و جان سپرده است.
دادستان مرکز گلستان تصریح کرد: این موضوع در دستور کار ویژه دادستانی قرارگرفته است و باکسانی که در امنیت پارک جنگلی ناهارخوران کوتاهی کردهاند برخورد میشود.
به گفته وی، والدین این کودک و نیروهای امدادی ابتدا گمان کردند کودک گمشده است اما پس از دو ساعت جستجو در جنگل، در چاه فاضلاب جنازه کودک را یافتند.
پارک جنگلی ناهارخوران یکی از مناطق تفریحی و شلوغ گرگان است.
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