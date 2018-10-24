فعالیت موکب های «الاتحاد» در مرزهای ایران و عراق

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در مرز چذابه، حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی عصر امروز اظهار کرد: از میزبانی ارزشمند مردم خوزستان تقدیر و تشکر می کنم؛ این مردم ولایتمدار و دوستدار اهل بیت و امام حسین (ع) قطعا مقبول خداوند متعال هستند.

وی با اشاره به فعالیت مواک بسیاری از سوی کانون فرهنگی هنری مساجد در مرزهای ایران و عراق افزود: این مواکب «الاتحاد» نام گذاری شده اند تا انسجام، وحدت و همدلی بین دو ملت را بیشتر نشان می دهد؛ در این مواکب جوانان ایرانی و عراقی با دو مدل سبک از زائران پذیرایی می کنند.

دبیر ستاد هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد با اشاره به برگزاری جلسات خاص فرهنگی در مواکب تصریح کرد: ۱۰ روز پیش مانور علمدار کربلا به صورت ملی با میزبانی ایلام برگزار شد؛ این مانور در بخش های مختلف شعر، عکس، آثار و دلنوشته های ارزشمند برگزار شد تا تمهیدات حضور هنرمندان برای حرکت جهانی اربعین فراهم شود.

حجت الاسلام ارزانی با اشاره به اینکه هنر برای مانایی و پایایی مؤثر است، بیان کرد: هنر به یک حرکت یا رویداد ماندگاری می بخشد؛ برنامه های هنری حوزه معنوی ـ مذهبی به خوبی تدارک دیده شده تا تأثیرگذاری بسیاری داشته باشد.

وی عنوان کرد: برای بعد از اربعین برنامه های خوبی پیش بینی شده که از آن جمله می توان به تجلیل و تقدیر از مواکب با هدف افزایش تبادل تجربه، همدلی و مشورت اشاره کرد.`