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۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۱۶

سفیر ایران در لندن:

ادبیات تهدیدآمیز سفیر ترامپ در لندن، دورویی آشکار است

ادبیات تهدیدآمیز سفیر ترامپ در لندن، دورویی آشکار است

حمید بعیدی نژاد گفت: ادبیات تهدید آمیز جانسون حداقل از سوی یک شخص تاجر که شرکت پدر بزرگش «جانسون اند جانسون» سال‌ها حتی در زمان تحریم در ایران فعالیت داشته، یک دورویی آشکار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بعیدی‌نژاد در صفحه توئیترش با بیان اینکه «آقای جانسون سفیر آقای ترامپ در لندن شرکت‌های تجاری را تهدید کرده است که یا باید با ایران کار کنند یا با آمریکا»، نوشت: این ادبیات تهدید آمیز و زورمدارانه حداقل از سوی یک شخص تاجر که شرکت پدر بزرگش «جانسون اند جانسون» سال‌ها حتی در زمان تحریم در ایران فعالیت داشته، یک دورویی آشکار است.

وی بیان کرد: این آمریکاست که در یک دو راهی قرار گرفته است؛ یا با ادامه نقض برجام و حقوق بین الملل کماکان خود را بی اعتبار کند یا با برگشتن به برجام، به توافقی بین المللی که خود آن را امضا کرده است پایبند باشد، راه سومی هم ندارد.

کد مطلب 4441023
زهرا علیدادی

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