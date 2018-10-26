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۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۲۶

قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل خبر داد:

امضای تفاهم نامه در حوزه تولید دارو و واکسن بین ایران و اندونزی

امضای تفاهم نامه در حوزه تولید دارو و واکسن بین ایران و اندونزی

قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل از امضای تفاهم نامه در حوزه تولید دارو و واکسن بین ایران و اندونزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسدی لاری قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل با اشاره به برگزاری چهلمین سالگرد بیانیه آلماتا در قزاقستان و دیدار وزیر بهداشت کشورمان با وزیر بهداشت اندونزی در حاشیه این مراسم، گفت: در این دیدار، در زمینه تولیدات دارویی و واکسن، استفاده از طب ایرانی و گیاهان دارویی، پیوند اعضا و حل مشکلات شرعی موضوع پیوند و استفاده از تجارب ایران برای تربیت نیروهای متخصص بحث و تبادل نظر شد.

اسدی لاری ضمن بیان این مطلب، گفت: دکتر هاشمی وزیر بهداشت کشورمان بر توانمندی های خوب ایران در تولید دارو، واکسن و مواد بیولوژیک و استفاده از تجارب اندونزی در تولید واکسن تاکید کرد.

وی با تاکید بر ضرورت پاسخگویی بهینه به نیازهای دو کشور ایران و اندونزی گفت: دو کشور ایران و اندونزی بر توسعه روابط دو کشور تاکید کردند و در همین راستا تفاهم نامه همکاری های مشترک دو کشور ایران و اندونزی در زمینه تولید دارو، واکسن، طب اسلامی- ایرانی، پیوند اعضا و تربیت نیروهای متخصص و موضوعات پژوهشی مورد علاقه دو کشور امضا شد.

کد مطلب 4441694

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