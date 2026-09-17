به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری سلماس، توسعه و فعال سازی گذرگاه گلینجیک - کوزهرش را یکی از محورهای مهم تحول اقتصادی شهرستان سلماس عنوان کرد و اظهار کرد: روند فراهمسازی زیرساختهای لازم برای تبدیل این گذرگاه به گذرگاه رسمی تجاری و مسافری تسریع شود.
وی با اشاره به پیگیریهای انجام شده برای راه اندازی این گذرگاه در سفر اخیر به ترکیه، افزود: دستگاه های مختلف از جمله مرزبانی، سپاه، فراجا و سایر مجموعههای مرتبط در این مسیر همکاری کرده و اقدامات لازم برای آمادهسازی زیرساختهای مرزی در داخل کشور نیز در حال انجام است.
ایجاد مرکز لجستیک و پس کرانه مرزی در سلماس
رحمانی همچنین با بیان اینکه طرف ترکیه نیز برای فعال شدن کوزهرش انگیزه و آمادگی دارد، بر تکمیل زیرساختها در دو سوی مرز تاکید کرد و یادآور شد: این گذرگاه میتواند به یکی از ظرفیت های مهم اقتصادی و تجاری سلماس تبدیل شود.
استاندار آذربایجانغربی ایجاد مرکز لجستیک و توسعه پسکرانه مرزی را نیز از الزامات بهرهگیری اقتصادی از کوزهرش دانسته و افزود: باید از هم اکنون زمینه حضور سرمایهگذاران، توسعه فعالیت های خدماتی و لجستیکی و ایجاد فرصت های شغلی در منطقه فراهم شود.
رحمانی همچنین با تاکید بر حمایت از سرمایهگذاران بومی و رفع موانع طرحهای اقتصادی، خاطرنشان کرد: ظرفیتهای سلماس در حوزههای کشاورزی، دامداری، معدن و تجارت باید به فرصتهای واقعی سرمایهگذاری و اشتغال تبدیل شود و فعال شدن کوزهرش میتواند شتاب تازهای به این روند ببخشد.
وی از تشکیل کارگروه ویژه پیگیری امور توسعهای سلماس خبر داده و افزود: موضوعات مرتبط با توسعه شهرستان، بهویژه ظرفیت مرزی کوزهرش، باید بهصورت مستمر دنبال شود تا این گذرگاه در کنار ایجاد زیرساختهای اقتصادی، به موتور محرک توسعه سلماس تبدیل شود.
پروژه های راکد سلماس تعیین تکلیف شوند
استاندار آذربایجانغربی با تاکید بر اینکه پروژههای راکد چندین دههای در سلماس تعیین تکلیف میشود، گفت: از بازگشت سرمایهگذاران بومی حمایت میکنیم.
اظهار کرد: هدف از برگزاری این جلسات، تصمیم گیری و پیگیری عملی برای حل مسائل و شتاب بخشیدن به روند توسعه شهرستانهاست و همه دستگاههای اجرایی باید در این مسیر نقش خود را بهدرستی ایفا کنند.
وی با اشاره به ظرفیتهای متنوع سلماس افزود: این شهرستان از توانمندیهای قابل توجهی در حوزه های کشاورزی، دامداری، معدن، تجارت و سایر بخشهای اقتصادی برخوردار است و باید از این ظرفیت ها برای جذب سرمایهگذاران و ایجاد فرصت های شغلی استفاده شود.
استاندار آذربایجانغربی بر ضرورت حضور بیشتر سرمایهگذاران در شهرستان تاکید کرد و گفت: برنامههای مرتبط با سرمایه گذاری باید در خود سلماس نیز برگزار شود تا ظرفیتهای شهرستان به شکل مناسب معرفی و زمینه برای ورود سرمایههای جدید فراهم شود.
زمینه حضور سرمایه گذاران در سلماس فراهم شود
رحمانی ادامه داد: سرمایهگذاران بومی و افرادی که خارج از شهرستان یا حتی خارج از کشور حضور دارند، میتوانند در توسعه زادگاه خود نقشآفرین باشند و باید شرایطی فراهم شود که این افراد ظرفیتهای موجود را بشناسند و برای سرمایهگذاری در منطقه ترغیب شوند.
وی با اشاره به اهمیت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی اظهار کرد: مدیران و مسئولان در جلسات توسعه شهرستان باید با هدف مشخص حضور داشته باشند و نتیجه این نشستها باید در قالب اقدام عملی و پیگیری مستمر در میدان دیده شود.
در این جلسه با اشاره به موضوع بازگشایی مرز کوزهرش و تصمیم اخیر در جریان سفر وزیر کشور به ترکیه و توافقهای انجام شده برای فعالسازی این مرز، بر پیگیری و فراهمسازی مقدمات لازم برای عملیاتی شدن آن تاکید شد.
همچنین مهمترین مسائل و اولویتهای توسعهای شهرستان مورد بررسی قرار گرفته و بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای اقتصادی، عمرانی و اجرایی سلماس برای تقویت زیرساختها و ارتقای سطح خدمات تأکید شد.
مسئولان حاضر در جلسه نیز گزارشی از وضعیت حوزههای مختلف شهرستان ارائه کرده و راهکارهای تسریع در اجرای طرحها و رفع موانع پیشروی توسعه سلماس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
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