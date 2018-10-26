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۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۳۸

رییس اداره مسیل ها و قنوات شهرداری منطقه یک تهران:

پاکسازی حوضچه های رسوب گیر شمال تهران/آماده بارش ها هستیم

پاکسازی حوضچه های رسوب گیر شمال تهران/آماده بارش ها هستیم

شمیرانات- رییس اداره مسیل ها و قنوات شهرداری منطقه یک تهران گفت: طرح ضربتی لایروبی و پاکسازی حوضچه های رسوبگیر و آرامش رودخانه های شمال تهران با هدف افزایش گنجایش مسیل ها آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله پرویزی پیش از ظهر جمعه با اعلام خبر فوق در جمع خبرنگاران اظهار داشت: منطقه یک تهران با ۱۳ رودخانه، مسیل و ۱۵ حوضچه رسوب گیر و آرامش با گنجایش بیش از ۵۰۰ هزار متر مکعب یکی از مناطق شریانی تهران بوده که لایروبی و پاکسازی این رودخانه ها و حوضچه ها از اهمیت خاصی برخوردارند.

وی افزود: با توجه به شروع فصل بارندگی و برای کنترل و هدایت سیلابها وعدم انتقال آن به مناطق پایین دست تهران عملیات لایروبی و پاکسازی حوضچه رسوبگیر و آرامش بر روی رودخانه های این منطقه  از هفته آخر مهر ماه آغاز و به مدت یک ماه به طول می انجامد.

رییس اداره مسیلها  و قنوات شهرداری منطقه یک تهران اضافه کرد: اداره مسیل های این منطقه با در اختیار گرفتن نیروی انسانی ،تجهیزات و ماشین آلات لازم از جمله لودر، بیل مکانیکی، کامیون و...اقدام  به جمع آوری ، تخلیه و تسطیح کف حوضچه ها ... می کند.

وی افزود : مسیل دارآباد با ۵ حوضچه رسوبگیر و هر کدام با گنجایش بیش از ۴۰ هزار متر مکعب بیشترین حجم رسوبات را دارد که عملیات لایروبی آن انجام شده است .

کد مطلب 4441744

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