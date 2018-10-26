پاکسازی حوضچه های رسوب گیر شمال تهران/آماده بارش ها هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله پرویزی پیش از ظهر جمعه با اعلام خبر فوق در جمع خبرنگاران اظهار داشت: منطقه یک تهران با ۱۳ رودخانه، مسیل و ۱۵ حوضچه رسوب گیر و آرامش با گنجایش بیش از ۵۰۰ هزار متر مکعب یکی از مناطق شریانی تهران بوده که لایروبی و پاکسازی این رودخانه ها و حوضچه ها از اهمیت خاصی برخوردارند.

وی افزود: با توجه به شروع فصل بارندگی و برای کنترل و هدایت سیلابها وعدم انتقال آن به مناطق پایین دست تهران عملیات لایروبی و پاکسازی حوضچه رسوبگیر و آرامش بر روی رودخانه های این منطقه از هفته آخر مهر ماه آغاز و به مدت یک ماه به طول می انجامد.

رییس اداره مسیلها و قنوات شهرداری منطقه یک تهران اضافه کرد: اداره مسیل های این منطقه با در اختیار گرفتن نیروی انسانی ،تجهیزات و ماشین آلات لازم از جمله لودر، بیل مکانیکی، کامیون و...اقدام به جمع آوری ، تخلیه و تسطیح کف حوضچه ها ... می کند.

وی افزود : مسیل دارآباد با ۵ حوضچه رسوبگیر و هر کدام با گنجایش بیش از ۴۰ هزار متر مکعب بیشترین حجم رسوبات را دارد که عملیات لایروبی آن انجام شده است .