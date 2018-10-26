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۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۲۱

نمایش فیلم «چهل کچل» در جشنواره فیلم آمستردام

نمایش فیلم «چهل کچل» در جشنواره فیلم آمستردام

فیلم سینمایی «چهل کچل» در سی و سومین جشنواره فیلم آمستردام نمایش داده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، سی و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم، تلویزیون و رسانه‌های جدید سینه‌کید (Cine Kid) از تاریخ ۲۰ تا ۲۶ اکتبر (۲۸ مهر تا ۴ آبان) در شهر آمستردام هلند برگزار می‌شود و فیلم کودک و نوجوان «چهل کچل» در بخش نمایش باشگاه فیلم اسکرین کلاب به نمایش در خواهد آمد.

«چهل کچل» در جشنواره فیلم کودک زلین جمهوری چک نیز حضور داشته است.

در «چهل کچل» به کارگردانی صادق صادق دقیقی و تهیه کنندگی پروانه مرزبان، بازیگرانی چون پژمان بازغی و مریم بوبانی نقش آفرینی می‌کنند.

کد مطلب 4441776
آروین موذن زاده

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