نمایش فیلم «چهل کچل» در جشنواره فیلم آمستردام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، سی و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم، تلویزیون و رسانه‌های جدید سینه‌کید (Cine Kid) از تاریخ ۲۰ تا ۲۶ اکتبر (۲۸ مهر تا ۴ آبان) در شهر آمستردام هلند برگزار می‌شود و فیلم کودک و نوجوان «چهل کچل» در بخش نمایش باشگاه فیلم اسکرین کلاب به نمایش در خواهد آمد.

«چهل کچل» در جشنواره فیلم کودک زلین جمهوری چک نیز حضور داشته است.

در «چهل کچل» به کارگردانی صادق صادق دقیقی و تهیه کنندگی پروانه مرزبان، بازیگرانی چون پژمان بازغی و مریم بوبانی نقش آفرینی می‌کنند.