دو نیمه متفاوت داشتیم/ به نظر داور احترام می گذاریم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کیانی پس از پیروزی یک بر صفر تیمش برابر استقلال تهران گفت: اعتقاد دارم تماشاگران یک بازی زیبا را تماشا کردند. ما دو نیمه متفاوت را پشت سر گذاشتیم. در نیهه اول نتوانستیم عملکرد خوبی داشته باشیم و استقلال بر بازی مسلط بود اما در نیمه دوم کاملا بازی را در اختیار گرفته و توانستیم به گل دست پیدا کرده و پیروز میدان باشیم.

وی در خصوص پنالتی پرحرف و حدیث سپاهان هم گفت: به نظر داور احترام می گذاریم اما نمی دانم چرا داور که در چند قدمی حرکت خطای بازیکن استقلال بود نظر خود را برگرداند اما در مجموع عملکرد داور بد نبود و ما تحت هر شرایطی به داور احترام خواهیم گذاشت.

هافبک سپاهان اصفهان تاکید کرد: متاسفانه در هفته های اخیر اشتباهات داوری به ضرر ما تمام شد اما شاید در بازی قبل ما مقابل نساجی، داور اشتباه کرد که به نفع ما تمام شد ولی در مجموع همیشه اشتباهات داوری به ضرر سپاهان بوده است.

کیانی در پاسخ به این پرسش که آیا می توانید به قهرمانی در لیگ دست پیدا کنید گفت: برای این صحبت ها خیلی زود است. ما هنوز راه زیادی در پیش داریم و نباید از الان خود را قهرمان بدانیم.

هافبک سپاهان اصفهان ضمن تشکر از هوادارانی که از اصفهان به تهران آمده بودند گفت: از تمام هواداران سپاهان ممنون هستم که این راه دور را به جان خریده و به تهران آمده و تیم خودشان را تشویق کرده و امیدوارم با این پیروزی توانسته باشیم محبت های آنها را جبران کنیم.