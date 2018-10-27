عوارض درمان نادرست ایمپلنت/نارضایتی برخی بیماران

به گزارش خبرگزاری مهر، امید مقدس، در آستانه برگزاری سمپوزیوم افقهای جدید ۲۰۲۰ در زمینه ایمپلنت، زیبایی و بازسازی استخوان، اظهار داشت: این سمپوزیوم در کشور آذربایجان و در شهر باکو، در ۲۹ آذر ۹۷، با حضور اساتید و صاحبنظران برجسته از داخل و خارج کشور برگزار میشود و تم سمپوزیوم، ایمپلنت، زیبایی و بازسازی در دندانپزشکی خواهد بود.
عضو هیأت علمی بخش پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران، افزود: موضوعاتی همچون پروتز، ایمپلنت، بازسازی وسیع فکی بر اثر تصادفات و...، در سه پنل توسط ۶ سخنران ارائه میشوند.
دبیر علمی سمپوزیوم باکو با بیان اینکه دندانپزشکی ایران در منطقه و دنیا بسیار موفق بوده و مطرح است، گفت: تقاضا برای دریافت خدمات دندانپزشکی ایران در باکو زیاد بود و از طرفی توجه به این مسئله سبب گسترش حوزه توریسمدرمانی میشود که مدیران کلینیک مدرن با شناخت این فرصت توانسته است در این راستا قدم بردارد، همچنین مباحثی که مورد بحث و گفتوگو قرار میگیرد جذابیت خاصی برای شرکتکنندگان داخل و خارج کشور خواهد داشت.
مقدس در ادامه به موضوع ایمپلنت اشاره کرد و افزود: این مسئله چندین سال است که وارد حیطه دندانپزشکی شده و روز به روز گسترش یافته است و مردم زیادی برای جبران دندانهای از دست رفته و غیرقابل درمان انجام ایمپلنت را مدنظر قرار میدهند.
وی اضافه کرد: موضوع ایمپلنت شاید از دور مسئلهای ساده باشد ولی پیچیده بوده و باید ابعاد مختلفی را برای انجام آن در نظر گرفت چرا که در غیر این صورت عوارض مختلفی را برای بیمار همچون نمای نازیبا، از بین رفتن استخوانهای اطراف ایمپلنت، تحلیل لثه و باز شدن فضای روکش دندان را به همراه دارد.
این متخصص جراحی و درمان بیماریهای لثه و ایمپلنت با بیان اینکه اگر طرح درمان درستی برای بیمار داشته باشیم شاهد عوارض ناشی از ایمپلنت نخواهیم بود، گفت: متأسفانه برخی از بیماران از انجام ایمپلنت خود ناراضی هستند که این مسئله حکایت از انجام نشدن اصول و ترتیب مراحل درمانی و نداشتن اطلاعات کافی دندانپزشک دارد.
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