به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه صنف رایانه تهران، این نمایشگاه از تاریخ ۲۷ تا ۲۹ آبان ماه امسال ۱۳۹۷ در محل شبستان مصلای امام خمینی(ره) برگزار می شود.

هدف از برگزاری نمایشگاه شهر هوشمند ایجاد محیطی برای رونق کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات و شهر هوشمند، اطلاع‌رسانی دستاوردهای حاصل‌شده در کلیه زیربخش‌های فناوری اطلاعات کشور و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مربوط به فناوری اطلاعات و رایانه است.

اتحادیه صنف رایانه از فعالان این بخش دعوت کرده که در برگزاری این رویداد مشارکت کنند و شرایط حضور شرکتهای داخلی فناوری در این نمایشگاه، از طریق سایت این اتحادیه در دسترس است.