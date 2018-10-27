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دانلود مقاله‌های انگلیسی با ترجمه کلیه رشته های و گرایش های دانشگاهی از طریق دسته بندی مقالات در دسترس است. جهت دانلود مقاله ISI پس از مراجعه به بخش دسته بندی مقالات مشاهده خواهید نمود که مقالات رشته های مختلف به صورت تفکیک شده و شما با انتخاب هر رشته و گرایش آن به مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آن دسترسی پیدا می کنید. بخش دسته بندی مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی، روزانه در حال به روزرسانی می باشد و مقالات جدید به همراه ترجمه تخصصی و مفهومی به این دسته بندی اضافه می شوند. لازم به ذکر است که کلیه مقاله های موجود در دسته بندی مقالات ، به طور کاملا تخصصی توسط مترجم آن رشته ترجمه شده اند و می توانید با مطالعه و مقایسه رایگان چکیده مقاله که ترجمه فارسی آن نیز در دسترس شما عزیزان به صورت رایگان قرار داده شده است هر یک از مقالات را از نظر کیفیت ترجمه مورد بررسی قرار دهید.

دانلود رایگان مقالات مجلات ISI

سایت ترجمه مقاله همانطور که از نامش پیداست بر خلاف برخی از دیگر سایت های ترجمه مقاله ISIفقط و فقط ترجمه و اصل مقالات معتبر علمی از ژورنال‌های و مجلات ISI را ارائه می کند.

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مقاله مدیریت با ترجمه

برای دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی به قسمت دسته بندی مقالات بخش گروه علوم پایه آیتم مدیریت و بازاریابی و اقتصاد مراجعه کنید و لیست مقاله‌های انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی را ملاحظه نمایید.

مقاله برق با ترجمه

برای دانلود مقاله انگلیسی مهندسی برق با ترجمه فارسی به قسمت دسته بندی مقالات بخش گروه مهندسی آیتم مهندسی برق مراجعه کنید. در این بخش مقالات ترجمه شده مهندسی برق برای تمام گرایش های رشته مهندسی برق وجود دارد. در ضمن لیست مقالات جدید مهندسی برق به طور مرتب روزانه در حال به روز رسانی و اضافه شدن می باشد.

مقاله عمران با ترجمه

دانشجویان رشته مهندسی عمران در صورت نیاز می توانند جهت دانلود مقاله های انگلیسی عمران با ترجمه فارسی به بخش دسته بندی مقالات ترجمه شده مهندسی عمران رجوع کرده و پس مراجعه به قسمت گروه فنی مهندسی آیتم مهندسی عمران ، جزئیات هر مقاله از جمله عنوان و چکیده فارسی و انگلیسی مقاله مورد نظر، سال انتشار مقاله ، ژورنال چاپ کننده مقاله یا ناشر ، تعداد صفحات متن ترجمه شده و دانلود زایگان مقاله انگلیسی را ملاحظه نمایید.

مقاله مکانیک با ترجمه

دانشجویان رشته مکانیک جهت دانلود مقاله انگلیسی مکانیک با ترجمه فارسی به قسمت دسته بندی مقالات بخش گروه فنی مهندسی آیتم مهندسی مکانیک مراجعه کنید.

مقاله کامپیوتر با ترجمه

برای مشاهده لیست مقالات انگلیسی کامپیوتر با ترجمه فارسی، به قسمت دسته بندی مقالات بخش گروه فنی مهندسی آیتم مهندسی کامپیوتر مراجعه کنید. روزانه مقالات جدید ترجمه شده به صورت تخصصی به این گروه اضافه می شوند.

مقاله حسابداری با ترجمه

دانشجویان رشته حسابداری جهت دانلود مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی به قسمت دانلود مقالات ترجمه شده مراجعه کنید و در دسته بندی مقالات حسابداری در بخش یاد شده اطلاعات مربوط به هر مقاله حسابداری با ترجمه فارسی آن ذکر گردیده است.

مقاله روانشناسی با ترجمه

مقاله حقوق با ترجمه

مقاله اقتصاد با ترجمه

مقاله تربیت بدنی با ترجمه

مقاله زیست شناسی با ترجمه

مقاله شیمی با ترجمه

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