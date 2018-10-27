نظر ۳ فراکسیون سیاسی مجلس درباره ۴ وزیر پیشنهادی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سه فراکسیون اصلی سیاسی مجلس شورای اسلامی جمع‌بندی خود را درباره چهار وزیر پیشنهادی رئیس جمهور اعلام کردند؛ این جمع‌بندی در پی جلسات هفته گذشته این فراکسیون ها با چهار وزیر پیشنهادی و نیز جلسه صبح امروز این سه فراکسیون که به صورت جداگانه برگزار شده، صورت گرفته است.

بر این اساس، فراکسیون مستقلین به ریاست کاظم جلالی از هر چهار وزیر اعلام حمایت کرد؛ همچنین فراکسیون امید (اصلاح‌طلبان) به ریاست محمدرضا عارف از وزرای پیشنهادی اقتصاد، تعاون و کار و صنعت اعلام حمایت و با وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی اعلام مخالفت کرده است.

اما فراکسیون نمایندگان ولایی (اصولگرایان) به ریاست حمیدرضا حاجی بابایی از وزرای پیشنهادی اقتصاد و راه و شهرسازی اعلام حمایت کرده، اما تصمیم‌گیری درباره وزرای پیشنهادی تعاون و کار و صنعت، معدن و تجارت را به نظر اعضای فراکسیون واگذار کرده است.

در جلسات نوبت بعدازظهر و امشب مجلس، علاوه بر سخنرانی رئیس جمهور، برنامه ها و صلاحیت وزرای پیشنهادی اموراقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی بررسی شده و در صورت باقی بودن زمان، صلاحیت و برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت نیز امشب بررسی خواهد شد؛ در غیر اینصورت، به نشست علنی صبح فردا موکول خواهد شد.