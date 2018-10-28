به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ در حاشیه تمرین امروز پرسپولیس در جمع خبرنگاران گفت: خوشحال و مفتخریم که برای بازی رفت فینال به کشور ژاپن می رویم. به نظرم از آن پرافتخارتر دیدار برگشت است که در تهران برگزار می شود. مطمئنا فضایی که در بازی برگشت در ورزشگاه آزادی رقم می خورد، تاکنون تجربه نشده است.

سرمربی پرسپولیس با بیان اینکه تیمش با خوش بینی به بازی رفت نگاه می کند، اظهار کرد: این حق را داریم که بلندپروازی های خودمان را داشته باشیم. به بازیکنانم اعتماد کامل دارم و آنها هم روز گذشته اراده خود را نشان دادند.

وی در خصوص اتفاقات بعد از بازی سایپا با پرسپولیس و درگیری بازیکنان دو تیم تاکید کرد: به محض اینکه بازی تمام شد به رختکن رفتم چون خیلی عصبانی بودم. عصبانیتم از داوران مسابقه بود که واقعاً وحشتناک با ما برخورد کردند.

سرمربی پرسپولیس ادامه داد: گل سایپا کاملاً مردود بود. مسائل دیگری هم بود که راجع به آن حرف نمی زنم. تمام تیم ها مقابل ما محکم بازی می کنند و می خواهند پرسپولیس را شکست بدهند ولی ما بازهم قهرمان می شویم.

برانکو درباره اینکه گفته می شود کاشیما چند بازیکن مصدوم دارد، گفت: در این بازی ها مصدومیت ها پنهان می شود. مهم نیست چه کسی باشد یا نباشد. قبلا گفته ام برای این بازی به بازیکنانم تکیه می کنم. کاشیما را دوباره آنالیز می کنیم. دو بازی آخر آنها در نیمه نهایی را آنالیز می کنیم.

وی درباره حضور نمایندگان تیم کاشیما در ایران و اینکه آیا پرسپولیس هم نماینده ای به ژاپن فرستاده است؟ گفت: یک گروه از ما زودتر خواهند رفت و با سفارتمان در تماس هستیم. آنجا اطلاعات کافی را در اختیارمان می گذارند. نیازی نیست هیاتی را به ژاپن بفرستیم.

سرمربی پرسپولیس درباره زمان بازی رفت گفت: بازی ساعت ۱۵ به وقت محلی است. برای همین تمریناتمان را تطبیق می دهیم.

برانکو درباره خط حمله قدرتمند کاشیما گفت: تیم الدحیل هم خط حمله خوبی داشت. السد هم با بونجاح و ژاوی و دیگر بازیکنانش خط حمله قدرتمندی داشت. همه کار می کنند و اصرار دارند خط حمله خوبی داشته باشند.ما اینرا می دانیم. اینرا هم می دانیم تیمی که به فینال آسیا می رسد، تیم قدرتمندی است. می دانم کار سختی داریم اما به دنبال رویای خودمان هستیم.

وی درباره اینکه تجربه حضورش در تیم ملی نشان داده با تیم های شرق آسیا راحت تر بازی می کند، تصریح کرد: سبک بازی آنها متفاوت از خاورمیانه است. آنها تکنیکی هستند و دوندگی خوبی دارند. شاید خلاقیتی که باید داشته باشند را ندارند و برای همین بازیکن خارجی می گیرند. کاشیما یک برزیلی به اسم سرجینیو دارد که گلزن و بازیساز است.

سرمربی پرسپولیس درباره وضعیت احمد نوراللهی گفت: فعلا وضعیت این بازیکن نامشخص است. او بهتر از قبل شده است ولی باید دوباره برای آزمایش MRI برود. نوراللهی با ما به ژاپن می آید ولی بازی کردنش مشخص نیست.

برانکو درباره اتفاقات بازی با سایپا و اینکه آیا انتظار این برخوردها را داشته است، گفت: نمی دانم چه بوده است و نمی خواهم نظری بدهم. به بازیکنانم یاد می دهم که در چارچوب مقررات ورزشی رفتار کنند. همه دوست دارند پرسپولیس را ببرند. گاهی اوقات مسائلی هم رخ می دهد.

وی درباره اینکه علی دایی سرمربی سایپا گفته بود پرسپولیس تاکتیک خاصی نداشت و اینکه آیا برای بازی با سایپا تاکتیکی نداشته است؟ با کنایه تاکید کرد: زمین خیلی فوق العاده بود! متاسفم که نتوانستیم روی زمین بازی کنیم.

سرمربی پرسپولیس درباره اینکه علی دایی درباره کتک کاری رادوشوویچ دروازه بان دوم پرسپولیس گفته بود پرسپولیس از کرواسی بزن بهادر آورده است، گفت: نمی دانم منظور چیست.

ادامه دارد...