سومین نسل ابررایانه در چین رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، چین سومین نمونه از ماشین رایانش اگزا اسکیل(exascale computer) را رونمایی کرده است. این ماشین رایانشی در حقیقت نسل جدید ابررایانه است که قادر است میلیاردها میلیارد محاسبه را در یک ثانیه انجام دهد. شرکت Dawning Information Industry این رایانه اگزااسکیل را می سازد.

به گفته شرکت تولید کننده، ابررایانه Shuguang قرار است در مراکز ملی ابررایانش در شانگهای و شنزن به کار گرفته شود.

در چین نمونه های اولیه توسط سه گروه به رهبری سازمان NRCPC، شرکت داونینگ و دانشگاه ملی فناوری دفاعی ساخته می شوند.

رونمایی از Shuguang بدان معناست که نمونه اولیه این سه تیم نیز رونمایی شده است بنابراین چین یک گام به سمت توسعه موفقیت آمیز نسل جدید ابررایانه ها نزدیک تر شده است.

رونمایی از نمونه اولیه ماشین رایانشی اگزا اسکیل به دانشمندان کمک می کند فناوری های کلیدی را از طریق آزمون و خطا، بررسی کنند و موانع را برای تولید نهایی سیستم رایانشی برطرف کنند.