خدمات ارتباطی به زائران اربعین حسینی بهبود می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، علی ناصر الخویلدی مدیرعامل سازمان رسانه و ارتباطات جمهوری عراق در شهر نجف اشرف با محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری ایران و هیات همراه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار دو طرف بر ادامه همکاری فنی برای ارائه بهترین خدمات ارتباطی و فراهم کردن تمامی امکانات در طول زیارت اربعین تاکید کردند و درباره روابط دو جانبه میان ایران و عراق و عمیق تر شدن همکاری ها در زمینه ارتباطات و فناوری سخن گفتند.

آذری جهرمی وزیر ارتباطات از خدمات ارائه شده در زمینه ارتباطات که از سوی عراق به زائران ارائه می شود از دولت و ملت عراق تشکر کرد.

وی افزود: سفر ما به نجف اشرف برای تاکید بر آمادگی وزارت ارتباطات برای همکاری در تبادل تجارب در زمینه های ارتباطات و فناوری و مشارکت شرکت های ایرانی با همتای عراقی برای ارائه خدمات ارتباطی در ایام زیارت اربعین امام حسین (ع) است.

در ادامه این دیدار، الخویلدی و جهرمی وضعیت زائران و نیازهای ارتباطی و فنی آنها و میزان تعهد شرکت های ارتباطی عراقی و ایرانی برای ارائه خدمت به زائران اربعین را مورد بررسی قرار دادند.

خدمات مطلوب ارتباطی در ایام زیارت میلیونی اربعین در دو بخش تلفن همراه و اینترنت یکی از دغدغه های زائران و نیز مسئولان دو کشور بوده است.