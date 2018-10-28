چین با موفقیت برنج آب شور را برداشت کرد/ تامین غذای ۸۰ میلیون نفر

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، دانشمندان چینی موفق شدند برنج دریایی مقاوم به شرایط قلیایی را که در استان شرقی شاندونگ چین کشت شده بود، با موفقیت برداشت کنند. این اولین موفقیت در برنامه جاه‌طلبانه چین برای تقویت تولید برنج است که غذای کافی برای ۸۰ میلیون نفر را تامین می‌کند.

این نوع جدید برنج که توسط گروهی از دانشمندان در شهر ساحلی کینگ‌دائو در شرق چین کشت شده است، یک سال پیش معرفی شده بود. برنج دریایی که قادر است در مناطق مسطح جزر و مدی کنار دریا یا زمین‌های شور و قلیلیی رشد کند، با با پرورش پیوندی چندین گونه برنج ایجاد شده است.

نایب‌رییس مرکز تحقیقات و توسعه برنج دریایی کینگ‌دائو، گودونگ ژانگ، به راشاتودی گفت: در صورت وقوع بلایای طبیعی، با وجود جمعیت زیاد چین، تکیه کردن به واردات غذا از خارج کشور مشکل است چراکه موانع لجستیکی در این میان وجود دارند. اگر چینی‌ها به علت آسیب دیدن محصولات از بلایای طبیعی گرسنگی بکشندناآرامی اجتماعی به وجود می‌آید که این از عوامل ناپایدارکننده جهان است.

طبق نظر دانشمندان، تبدیل زمین‌های غیرحاصل‌خیز و بایر به زمین‌هایی حاصل‌خیز می‌تواند به چین کمک کند که غذای کل کشور را تامین کند و این برای صلح و پایداری سودمند خواهد بود.

ژانگ ادامه داد: برنج و گندم غذای اصلی مردم چین هستند و ۶۰ درصد مردم به برنج وابسته هستند.

او گفت: با تلاش‌های مشترک تیم ما و کل جامعه چین، بیش از ۶۵۰۰۰ کیلومتر مربع از زمین‌های نمکی و قلیایی در چین به زمین‌های حاصل‌خیز تبدیل خواهند شد.

ژانگ در پایان اضافه کرد: این می‌تواند با احتساب محصول حداقل ۳۰۰ کیلوگرم در هر ۶۶۷ متر مربع، ۳۰ میلیارد کیلوگرم غذای اضافی به وجود بیاورد.

در اوایل امسال، این تیم تحقیقاتی برنج مقاوم در برابر نمک را در صحرای دوبی کشت و برداشت کردند.