«چشم انداز خالی» در آمریکا نامزد شد

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن «چشم انداز خالی» به نویسندگی و کارگردانی علی زارع قنات نوی که در جشنواره استراسبورگ در آمریکا شرکت کرده بود نامزد دریافت جایزه بهترین انیمیشن از این جشنواره شد.

این جشنواره ۹ تا ۱۱ نوامبر برابر با ۱۸ تا ۲۰ آبان ماه در ایالت ویرجینیای آمریکا برگزار می شود.

انیمیشن «چشم انداز خالی» به نویسندگی و کارگردانی علی زارع قنات نوی طی ۲ سال و نیم تهیه شده و به داستان چشم انتظاری های مادری می پردازد که پسرش در جنگ است.

این فیلم از محصولات مدرسه کارگاهی سینما و شرکت فیلمسازی گلبرگ فیلم است.