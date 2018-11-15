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۲۴ آبان ۱۳۹۷، ۹:۳۹

با دریافت جایزه بهترین انیمیشن؛

«چشم‌انداز خالی» در آمریکا درخشید

«چشم‌انداز خالی» در آمریکا درخشید

انیمیشن «چشم‌انداز خالی» جایزه بهترین انیمیشن جشنواره «استراسبورگ» آمریکا را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن «چشم‌انداز خالی» ساخته علی زارع‌ قنات‌نوی جایزه بهترین انیمیشن جشنواره «استراسبورگ» آمریکا را از آن خود کرد. در این دوره از جشنواره بیش از ۵۵۰۰ فیلم از سراسر دنیا شرکت کرده بودند.

جشنواره فیلم «استراسبورگ» آمریکا هفدهم تا بیستم آبان‌ در ایالت ویرجینیای آمریکا برگزار شد.

انیمیشن «چشم انداز خالی» به نویسندگی و کارگردانی علی زارع قنات‌نوی طی ۲ سال و نیم تهیه شده و به چشم انتظاری های مادری می پردازد که پسرش در جنگ است.

این فیلم از محصولات مدرسه کارگاهی سینما و شرکت فیلمسازی گلبرگ فیلم است.

کد مطلب 4458553
زهرا منصوری

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