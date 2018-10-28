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۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۰۷

توسط حوزه علمیه خراسان؛

ثبت نام کارگاه های آموزشی مهارتی ویژه خواهران آغاز شد

ثبت نام کارگاه های آموزشی مهارتی ویژه خواهران آغاز شد

ثبت‌نام کارگاه‌های آموزشی ویژه خواهران مرکز مشاوره و مهارت‌آموزی حوزه علمیه خراسان آغاز شده و تا ۲۰ آبان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه علمیه خراسان، مرکز مشاوره و مهارت آموزی این حوزه، کارگاه های آموزشی مهارتی ویژه خواهران را در راستای خدمت رسانی به طلاب و خانواده آنها، در کنار مشاوره های فردی، برگزار می کند.

کارگاه های آموزشی مهارتی با توجه به نیاز مراجعه کنندگان در دو گروه سنی نوجوان و بزرگسال با عناوینی همچون آموزش مهارت های خانواده و همسرداری (خانواده بانشاط، بهشت پنهان، مدیریت اقتصادی در خانواده، نقش محبت در تربیت)، مهارت‌های ده‌گانه زندگی (خودآگاهی، مدیریت خشم، مثبت اندیشی، جرات مندی، مدیریت زمان و...)، تربیت فرزند، کنترل استرس و اضطراب، بهداشت بانوان، و...، ویژه طلاب، همسران و خانواده آنان برگزار می شود.

همچنین در بخش نوجوانان نیز کارگاه های آموزشی با عناوین مهارت‌های کنترل استرس و مدیریت زندگی، ارتباط موثر، مثبت اندیشی، جرات مندی، مدیریت زمان و... برگزار می شود.

مهلت ثبت نام در این کارگاه ها تا ۲۰ آبان ماه است و متقاضیان شرکت در این دوره از کارگاه ها می توانند به صورت حضوری و یا غیرحضوری نسبت به ثبت نام اقدام کنند. مکان برگزاری کلاس‌ها در محل مرکز مشاوره حوزه علمیه خراسان است.

کد مطلب 4443718

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