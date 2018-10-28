ثبت نام کارگاه های آموزشی مهارتی ویژه خواهران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه علمیه خراسان، مرکز مشاوره و مهارت آموزی این حوزه، کارگاه های آموزشی مهارتی ویژه خواهران را در راستای خدمت رسانی به طلاب و خانواده آنها، در کنار مشاوره های فردی، برگزار می کند.

کارگاه های آموزشی مهارتی با توجه به نیاز مراجعه کنندگان در دو گروه سنی نوجوان و بزرگسال با عناوینی همچون آموزش مهارت های خانواده و همسرداری (خانواده بانشاط، بهشت پنهان، مدیریت اقتصادی در خانواده، نقش محبت در تربیت)، مهارت‌های ده‌گانه زندگی (خودآگاهی، مدیریت خشم، مثبت اندیشی، جرات مندی، مدیریت زمان و...)، تربیت فرزند، کنترل استرس و اضطراب، بهداشت بانوان، و...، ویژه طلاب، همسران و خانواده آنان برگزار می شود.

همچنین در بخش نوجوانان نیز کارگاه های آموزشی با عناوین مهارت‌های کنترل استرس و مدیریت زندگی، ارتباط موثر، مثبت اندیشی، جرات مندی، مدیریت زمان و... برگزار می شود.

مهلت ثبت نام در این کارگاه ها تا ۲۰ آبان ماه است و متقاضیان شرکت در این دوره از کارگاه ها می توانند به صورت حضوری و یا غیرحضوری نسبت به ثبت نام اقدام کنند. مکان برگزاری کلاس‌ها در محل مرکز مشاوره حوزه علمیه خراسان است.