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۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۵۴

معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:

گازرسانی به ۱۱۳ روستا،دوبخش و دو شهر در کهگیلویه و بویراحمد

گازرسانی به ۱۱۳ روستا،دوبخش و دو شهر در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج- معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: در یک سال اخیر طرح های مختلف گازرسانی به ۱۱۳ روستا، دو بخش و دو شهر در استان اجرایی شده و یا در حال اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گوهرگانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این طرحها با اعتباری افزون بر ۶۲۸ میلیارد ریال به بهره برداری رسیده و یا در حال اجرا هستند.

وی بیان داشت: در گازرسانی به شهرهای قلعه رئیسی و دیشموک دو شهر و ۴۰ روستا از نعمت گاز برخوردار شدند.

گوهرگانی تقویت گازرسانی به شهر لیکک و پروژه گاز رسانی به هفت روستا در بهرام بیگی را از دیگر طرحهای گاز رسانی عنوان کرد و گفت: گازرسانی به ۱۲ روستا در تلخاب بیدک باشت، کلنگ زنی برای گازرسانی به ۳۸ روستا و دو بخش در ممبی و سرآسیاب، شبکه گذاری پراکنده شهرستان دنا، شبکه گذاری پراکنده بویراحمد و ادامه گازرسانی به ۱۶ روستا در چین لوداب از دیگر طرحهای بهره برداری شده و یا در دست اجرا در استان است.

گوهرگانی همچنین با اشاره به طرحهای مختلف بهره برداری شده یا در حال اجرای استان در بخش برق رسانی اظهار داشت: ۵۶ طرح نیز در حوزه برق در بخش توزیع، فوق توزیع  و تولید برق در حال اجرا است.

وی افزود: این طرحها با اعتباری بیش از ۵۰۳ میلیارد ریال در استان اجرایی می شوند.

معاون اقتصادی استانداری تصریح کرد: اجرای پروژه های کاهش تلفات انرژی در شهرستانهای بویراحمد، گچساران، باشت و کهگیلویه، اجرای طرحهای برق رسانی به ۱۰ روستا و پروژه های اصلاح و بهینه سازی در استان و افزایش ظرفیت ایستگاه دهدشت از جمله این پروژه ها است.

گوهرگانی افزود: اجرای پروژه خط ورودی پست چرام، ورود و خروج ۱۳۲ کیلوولت پست بهبهان – یاسوج، پست مختار،  اجرای پروژه های خطوط دومداره در شهرستان های بویراحمد، دنا، کهگیلویه و لنده و آغاز احداث خطوط نیروگاه ۷۵۰ مگاوات دهدشت نیز از دیگر طرحهای برق رسانی در استان است.

کد مطلب 4444058

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