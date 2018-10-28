عمده انتشار گازهای گلخانه ای در بخش های غیرمولد است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود تجریشی در نشست خبری با موضوع توافقنامه پاریس تحت کنوانسیون «تغییر اقلیم برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در جهان» با اعلام اینکه بخش انرژی بیش از ۸۰ درصد سهم انتشار گازهای گلخانه ای را در کشور تشکیل می دهد، اظهارداشت: چگونگی مصرف انرژی در راستای کاهش انتشار دی اکسید کربن بسیار مهم است.

وی افزود: میزان کل انتشار دی اکسید کربن به عنوان مهمترین گاز گلخانه ای در سال ۱۳۷۳ حدود ۴۱۷ میلیون تن بوده که در سال ۱۳۸۹ با افزایش سالانه ۴.۴ درصد به ۸۳۲ میلیون تن رسید.

تجریشی ادامه داد: اگر انتشار گازهای گلخانه ای در کشور با همین شتاب پیش برود، پیش بینی می کنیم میزان انتشار این گازها تا سال ۲۰۳۰ به ۱۵۴۰ تا ۱۸۰۰ میلیون تن افزایش پیدا کند.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه عمده این انتشار در بخش های غیرمولد صورت گرفته، نسبت به شدت انتشار انرژی در کشور هشدار داد و گفت: شدت انرژی به این معنا است که مثلاً اگر بخواهیم هزار دلار کالا تولید کنیم، برای تولید آن چقدر انرژی باید مصرف کنیم یا نسبت به کشورهای دیگر چقدر انرژی مصرف می کنیم که وضعیت کشور ما در این زمینه به هیچ عنوان خوب نیست، میزان شدت انرژی در ایران بسیار بالا است ۸.۸ برابر ژاپن، ۴.۷ برابر ترکیه، ۳ برابر عمارات، ۲ برابر اندونزی و ۱.۸ برابر عربستان است.

وی گفت: این عداد نشان می دهد که از آنجا که انرژی در ایران بسیار ارزان است منابع خود را هدر می دهیم که نشان از ناکارآمدی صنایع دارد. این مشکلی است که آثار آن را می توانیم در آلودگی هوا ببینیم.

تجریشی اظهارکرد: زمانی نرخ رشد اقتصادی در کشور بیشتر از نرخ انتشار بود. اما چندی است که به علت ارزان بودن نرخ انرژی میزان رشد انتشار گازهای گلخانه ای از نرخ رشد اقتصادی پیشی گرفته است. در حالی که دنیا توانسته با استفاده از فناوری های روز، کاهش مصرف انرژی را داشته باشد. اما ما به علت ارزان بودن انرژی نتوانسته ایم به این هدف دست پیدا کنیم.

وی اظهارداشت: مصرف سرانه انرژی در کشور طی ۵ سال اخیر معادل ۱۵ بشکه نفت خام یعنی ۱.۵ برابر میانگین جهانی بوده و این یعنی ما از ژاپن، هند، ترکیه و به طور کلی کشورهای منطقه خاورمیانه بیشتر مصرف می کنیم و شرایط مطلوبی نداریم.

تجریشی، اقدامات لازم برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را برشمرد و گفت: جلوگیری از سوزاندن گازهای مشعل یکی از این راه ها است. ۵۳ میلیون تن دی اکسید کربن از طریق مشعل ها سوزانده می شود و این یعنی تا ۸ درصد کل انتشار گاز دی اکسید کربن ما که اگر بتوانیم آن را به چرخه اقتصادی برگردانیم بسیار مقرون به صرفه خواهد بود.

وی افزود: همچنین در قانون ۵ ساله برنامه ششم، قرار است واحدهای بخار در نیروگاه ها راه اندازی شود که این نیز به عنوان یکی از راهکارهای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای مطرح است.

تجریشی گفت: بهینه سازی نیروگاه های قدیمی هم از دیگر برنامه ها برای این منظور است که آن را از شهرری آغاز کرده ایم. با انجام این اقدامات که یادشد، تا سال ۲۰۳۰ می توان ۱۲ درصد از انتشار گازهای گلخانه ای در کشور را کاهش داد.

وی با اعلام اینکه حدود ۸ درصد مشعل های جهان در ایران قرار دارد گفت: بر این اساس حدود ۱۱.۴ میلیارد متر مکعب گاز همراه داریم. این گازی است که آن را می سوزانیم و معادل ۷۳ میلیون بشکه نفت خام است که اگر آن را وارد چرخه اقتصادی کنیم ۳.۵ میلیارد دلار صرفه جویی خواهد شد و علاوه بر صرفه جویی اقتصادی، به محیط زیست کشور هم سود خواهد رساند.

تجریشی در پایان درباره الحاق به توافقنامه پاریس تصریح کرد: زمانی که وارد برجام شدیم، منافع ملی مان را دیدیم برای توافقنامه پاریس هم باید منافع ملی و حقوقی خود را ببینیم. بی توجهی به این توافقنامه منافع ملی ما را تامین نمی کند بنابراین باید به یک اجماع کلی، مسئولان را برای پیوستن به این توافقنامه متقاعد کنیم.