به گزارش خبرنگار مهر، عباس برزگرزاده عصر یکشنبه در نشست بررسی وضعیت آلایندگی شهرستانهای جنوبی استان بوشهر اظهار داشت: یکی از مطالبات مهم مردم کاهش آلایندگیها در پارس جنوبی است و باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با تاکید بر تجهیز همه صنایع پارس جنوبی به دستگاه پایش آنلاین زیست محیطی خاطرنشان کرد: شعبه ویژه قضایی برای رسیدگی به پروندههای زیست محیطی تشکیل شده است.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر ادامه داد: در صورتی که مدیران صنایع پتروشیمیها و پالایشگاههای گاز منطقه پارس جنوبیآلودگی زیست محیطی را کاهش ندهند در شعبه ویژه قضایی به تخلفات آنها رسیدگی میشود.
وی با تاکید بر الزام واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی پارس جنوبی به تهیه پیوستهای سلامت و محیط زیست اضافه کرد: نشستهای تخصصی برای جلوگیری از انتشار آلایندگیها در عسلویه آغاز شده است.
برزگرزاده با تاکید بر لزوم رسیدگی به مشکلات بهداشتی و زیست محیطی در پارس جنوبی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط خطرناک عسلویه تداوم فعالیتها در این منطقه ظلمی آشکار به نسلهای کنونی و آینده است.
سعید کشمیری رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خواستار انجام یک مطالعه کلی از سلامت مردم میزبان صنایع پارس جنوبی شد و افزود: آزمایشگاه مجهز تشخیص سلامت در شهرستان عسلویه راهاندازی میشود.
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