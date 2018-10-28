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۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۸:۰۸

مدیرکل امور اجتماعی استانداری بوشهر:

آلایندگی‌ها در پارس جنوبی کاهش یابد/ برخورد جدی با مدیران متخلف

آلایندگی‌ها در پارس جنوبی کاهش یابد/ برخورد جدی با مدیران متخلف

بوشهر - مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر گفت: باید با اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مختلف، آلایندگی‌ها در پارس جنوبی کاهش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس برزگرزاده عصر یکشنبه در نشست بررسی وضعیت آلایندگی شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر اظهار داشت: یکی از مطالبات مهم مردم کاهش آلایندگی‌ها در پارس جنوبی است و باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر تجهیز همه صنایع پارس جنوبی به دستگاه پایش آنلاین زیست محیطی خاطرنشان کرد: شعبه ویژه قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های زیست محیطی تشکیل شده است.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر ادامه داد: در صورتی که مدیران صنایع پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های گاز منطقه پارس جنوبیآلودگی زیست محیطی را کاهش ندهند در شعبه ویژه قضایی به تخلفات آنها رسیدگی می‌شود.

وی با تاکید بر الزام واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی پارس جنوبی به تهیه پیوست‌های سلامت و محیط زیست اضافه کرد: نشست‌های تخصصی برای جلوگیری از انتشار آلایندگی‌ها در عسلویه آغاز شده است.

برزگرزاده با تاکید بر لزوم رسیدگی به مشکلات بهداشتی و زیست محیطی در پارس جنوبی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط خطرناک عسلویه تداوم فعالیت‌ها در این منطقه ظلمی آشکار به نسل‌های کنونی و آینده است.

سعید کشمیری رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خواستار انجام یک مطالعه کلی از سلامت مردم میزبان صنایع پارس جنوبی شد و افزود: آزمایشگاه مجهز تشخیص سلامت در شهرستان عسلویه راه‌اندازی می‌شود.

کد مطلب 4444172

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