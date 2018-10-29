اجرای طرح های سفر رئیس جمهور به استان قزوین ۷۰ درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین در حاشیه بازدید از سد بالاخانلو در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ۱۰ پروژه منتخب استان و میزان پیشرفت فیزیکی آنها اظهارداشت: در سفر ریاست جمهوری به استان قزوین ۵۵ مصوبه داشتیم که ۷۹ پروژه با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۵۰ میلیارد تومان تعریف شد که تاکنون ۵۲۳ میلیارد تومان از این اعتبارات به استان قزوین اختصاص یافته است.

۱۰ پروژه مهم استان قزوین با پیشرفت بیش از ۷۰ درصد در حال اجراست



استاندار قزوین تصریح کرد: ۱۰ پروژه منتخب در استان داریم که نیمه تمام است و تلاش می کنیم با تخصیص اعتبارات پیش بینی شده همه آنها به پایان رسیده و آماده بهره برداری شود.

وی افزود: احداث سد مخزنی نهب با اعتباری بالغ بر ۳۵۵ میلیارد تومان در سال ۸۶ در استان کلید خورده و تاکنون ۱۳۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است و این طرح مهم با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی برای تکمیل شدن به ۱۲۵ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز دارد.

استاندار قزوین تصریح کرد: شبکه آبیاری و زهکشی سد نهب از دیگر طرح هایی است که در سال ۸۸ آغاز شد و ۲۳۰ میلیارد تومان اعتبار آن است که تاکنون ۲۲ میلیارد تومان برای آن هزینه شده و ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل آن ۲۰۸ میلیارد تومان اعتبار لازم است.

زاهدی گفت: ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر تاکستان در سال ۸۱ آغاز شد و برای ساخت آن ۷۲ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت که این طرح نیز ۳۲ میلیارد تومان هزینه در برداشته و با برخورداری از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی به ۳۲ میلیارد تومان اعتبار هم نیاز است تا تکمیل شود.

استاندار قزوین یادآورشد: ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر محمود آباد نمونه با برآورد ۴۵ میلیارد تومان اعتبار در سال ۹۲ شروع شد که تکمیل شده و آماده افتتاح است.

وی بیان کرد: مرکز رادیو تراپی و شیمی درمانی بیمارستان ولایت از طرح های مهم دیگر است که در سفر رئیس جمهور کلید خورد و قرار شده با شش میلیارد تومان ساخته شود و در حال حاضر با تخصیص ۳ میلیارد تومان از پیشرفت ۸۰ درصدی برخوردار است و تکمیل آن ۳ میلیارد تومان دیگر لازم دارد.

زاهدی اضافه کرد: احداث مجتمع های آبرسانی روستایی با ۲۲۵ میلیارد تومان اعتبار از جمله طرح های مهم استان قزوین است که تاکنون برای آن ۷۵ میلیارد تومان هزینه شده و با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در صورت اختصاص ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر به بهره برداری می رسد.

استاندار بیان کرد:برای احداث مجتمع توانبخشی ایثارگران هم درسال ۸۱ بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان پیش بینی شد که با پرداخت ۳ میلیارد تومان این پروژه در حال حاضر از ۹۳ درصد پیشرفت برخوردار است و تکمیل آن ۱۵ میلیارد تومان نیاز دارد.

وی از مرمت، احیا و ساماندهی دولتخانه صفوی هم به عنوان یکی از ۱۰ پروژه مهم استان نام برد و گفت: این طرح با ۱۸ میلیارد تومان در سال ۸۱ آغاز شد و امروز ۵۰ درصد پیشرفت دارد و تکمیل آن ۱۵ میلیارد تومان نیاز دارد.

زاهدی عنوان کرد: دو خطه کردن راه آهن تهران، قزوین به زنجان هم طرح مهمی است که با ۶۵۰ میلیارد تومان اعتبار آغاز شده و با پرداخت ۳۵۰ میلیارد تومان آن شاهد پیشرفت ۶۰ درصدی پروژه هستیم.

بگفته استاندار قزوین تکمیل پروژه دو خطه شدن راه آهن تهران، قزوین به زنجان ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

زاهدی بیان کرد: همچنین احداث سد مخزنی بالاخانلو از دیگر کارهای مهمی است که با ۱۸۳ میلیارد تومان در سال ۹۱ آغاز شد که تاکنون برای آن ۶۳ میلیارد تومان تخصیص یافته است.

وی اضافه کرد: این سد ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در صورت اختصاص ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر تا سال آینده آماده آب گیری و افتتاح خواهد شد.

زاهدی یادآورشد: برای اجرای ۱۰ پروژه مهم استان قزوین ۱۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده که تاکنون ۷۳۴ میلیارد تومان آن تخصیص یافته و مجموع این طرح ها نیز ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی گفت: برای تکمیل این ده طرح مهم بیش از ۹۶۷ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که با کمک هیئت دولت امیدواریم با تامین بموقع اعتبارات زمینه تسریع در تکمیل طرح های یاد شده در استان فراهم شود.