تکمیل آزادراه قائمشهر ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود بعدازظهر چهارشنبه در جلسه ویژه بررسی پروژههای استان با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در خصوص پروژههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، از اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان برای تأمین تملکات پروژه پل سفید خبر داد.
دادبود اظهار داشت: در راستای اقدامات عملیاتی، مقرر گردید مبلغی بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان برای تأمین تملکات مورد نیاز پروژه پل شهر پل سفید اختصاص یابد. همچنین نیاز پیمانکاران به مصالح نیز در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا روند اجرای پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود.
معاون استاندار مازندران در ادامه به پروژه آزادراه قائمشهر به میاندورود اشاره کرد و گفت: موضوع تأمین مالی این پروژه هم در کارگاه و هم در جلسهای با حضور نمایندگان مجلس و استاندار در استانداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: تصمیم بر این شد که از ظرفیت بخش خصوصی برای تکمیل این پروژه استفاده شود. این پروژه بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که با ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی، امید میرود شتاب بیشتری به خود بگیرد.
دادبود در پایان خاطرنشان کرد: سایر پروژههای استان نیز در این جلسه مطرح و قولهایی برای بهرهبرداری از بخشی از آنها تا پایان سال جاری داده شد. پیگیریهای مستمر برای تسریع در اجرای طرحهای عمرانی استان ادامه خواهد داشت.
نظر شما