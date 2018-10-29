حسن عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجموعا ۱۷۶ میلیارد و ۴۰۲ میلیون تومان سهمیه جهت پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایر به استان کرمانشاه ابلاغ شده که از این میزان ۶۶۸ میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان جهت اجرای ۲۴۱۶ طرح پیش‌پذیرش شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه بیان کرد: ۱۶۶۳ طرح با اعتبار ۱۹۳ میلیارد و ۹۰۴ میلیون تومان انعقاد قرارداد شده که از این تعداد ۱۷۷ میلیارد و ۱۳۵ میلیون تومان برای اجرای ۱۶۲۰ طرح پرداخت شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این میان سهم صندوق کارآفرینی امید در سهمیه ابلاغی ۲۹ میلیارد و ۳۳۴ میلیون تومان به پست بانک، ۸۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به بانک کشاورزی و ۲۹ میلیارد و ۳۳۴ میلیون تومان به بانک توسعه تعاون اختصاص یافته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه افزود: از سوی صندوق کارآفرینی امید ۳۹ میلیارد و ۹۹۱ میلیون تومان، از سوی پست بانک ۳۳ میلیارد و ۵۷ میلیون تومان ، از سوی بانک کشاورزی ۷۸ میلیارد و ۲۷۷ میلیون تومان و از سوی بانک توسعه ۲۵ میلیارد و ۸۰۹ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده است.