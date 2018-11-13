محدثه تیموری که با فیلم «تراداد» در بخش تجربی سی و پنجمین جشنواره فیلم کوتاه تهران حضور دارد به خبرنگار مهر گفت: این اثر به عنوان فیلم پایان نامه من و اولین تجربه ام در عرصه فیلمسازی بود هرچند من سابقه دستیار کارگردانی داشتم.

وی افزود: تیرماه سال ۹۶ اقدام به ساخت فیلم کوتاه ۱۲ دقیقه ای «تراداد» در اصفهان کردم.

این فیلمساز با اشاره به اینکه «تراداد» به معنای سنتی است، عنوان کرد: این فیلم درباره دختری است که در یک خانواده سنتی زندگی می کند اما این شرایط را درک نمی کند و همزمان اطرافیان او هم درکی از شرایطی که برای او پیش آورده اند، ندارند از همین رو این درگیری با سنت، قصه «تراداد» را رقم می زند.

تیموری اظهار کرد: این فیلم را برای این ساختم که خودم در یک جامعه و خانواده سنتی زندگی کرده ام و همواره ذهنم درگیر این نگاه مردسالارانه ای بوده که در جامعه وجود دارد و باعث می شد زنان اطراف من نتوانند درباره این شرایط صحبت کنند البته در همین بین یک سری مسایل مهم دیگر هم وجود دارد که باعث می شود زنان نسبت به آن سکوت کنند برای مثال یکی از این مسایل ازدواج است که برخی از زنان در خانواده های سنتی به این خواسته بدون اینکه حرفی بزنند تن می دهند.

این کارگردان توضیح داد: من این موضوع را در بین زنانی که در اطرافم وجود داشتند می دیدم و و همواره ذهن من را به خود درگیر می کرد و به این فکر می کردم که به عنوان یک زن چه کاری می توانم انجام بدهم تا این موضوع را مطرح کنم به همین دلیل «تراداد» را به شکل تجربی ساختم که فضای زنانه ای دارد.

وی در پایان با اشاره به اینکه بهترین راه دیده شدن آثار کوتاه حضور در جشنواره هاست، عنوان کرد: فیلم های کوتاه با حضور در جشنواره امکان معرفی شدن پیدا می کنند و صاحبان این آثار ذهنشان به این سمت می رود که با ساخت فیلم های خوب به جشنواره های متفاوتی بروند.

سایر عوامل این فیلم عبارتند از تصویربردار: ایمان صالحی، صدابردار: میلاد شیاسی، بازیگر: مائده ابوطالبی، تدوین: محمد قنبری، طراح صحنه: مرضیه خان احمدی، دستیار کارگردان و مدیر تولید: احمد سهی، گریم و منشی صحنه: فریبا حسینی و تهیه کننده: طیبه موسوی.