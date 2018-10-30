ضعف در چرخه حمایت از معتادان بهبودیافته

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بیرانوند شامگاه دوشنبه در شورای مبارزه با مواد مخدر ضمن تسلیت اربعین سرور و سالار شهیدان به همه عزاداران حسینی گفت: در جلسات باید مسئولین کمیته ها گزارش بدهند و ارائه گزارش اقدامات همه ادارات ضروری است.

وی با بیان اینکه در شهرستان سلسله تنها یک کمپ مرکز ترک اعتیاد فعال است، تصریح کرد: مواد مخدری وجود دارد که در مکان های سر پوشیده تولید می شود لذا در این مورد باید پیگیری شود و اگر موردی هست گزارش بدهند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان تصریح کرد: در مورد بیمه سلامت معتادین اقدام کرده ایم و در حال نهایی شدن است؛ چراکه معتادانی هستند که به علت نداشتن هزینه درمان نمی توانند اعتیاد را رها کنند.

بیرانوند با اشاره به اینکه متاسفانه کمپ های ترک اعتیاد خروجی مطلوبی ندارند، گفت: باید رفتار درمانی صورت بگیرد که فرد بهبود یافته با کوچکترین تعارف دوباره به مصرف مواد مخدر روی نیاورد.

وی بیان کرد: افراد معتادی که از کمپ های ترک اعتیاد بعد از ۲ و ۳ ماه ترخیص می شوند به علت نبود چرخه حمایتی دوباره به سمت مواد مخدر برمی گردند؛ امیدواریم چرخه حمایتی از معتادان بهبود یافته تقویت شود.