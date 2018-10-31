به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، پس از گذشت بیش از ۵۰ سال از زمانی که فی داناوی و وارن بیتی، بانی و کلاید را به شخصیت های شاخص سینمایی تبدیل کردند، کلویی گریس مورتس و جک اوکانل در فیلم «عشق یک تفنگ است» در نقش این دو تبهکار بدنام دوران رکود بازی خواهند کرد.

کیکه مائی‌یو کارگردان اسپانیایی این فیلم را کارگردانی می کند. مائی‌یو پیش از این در سال ۲۰۱۶ فیلم «تورو» را که در باکس آفیس اسپانیا به موفقیت درخشانی دست یافت کارگردانی کرده است.

فیلمنامه فیلم را شلدون ترنر فیلمنامه نویس نامزد جایزه اسکار برای فیلم «بالا در آسمان» براساس کتاب پرفروش «باهم پایین بروید: واقعی، داستان ناگفته بانی و کلاید» به قلم جف گویین نوشته و جانی نیومن نیز آن را بازبینی کرده است.

«عشق یک تفنگ است» داستان هیجان انگیز دو نفر از مشهورترین شخصیت های تاریخ آمریکا به نام های بانی پاکر و کلاید بارو است.

تیم تهیه فیلم در بیانیه ای در مورد ساخت فیلم چنین گفتند: ما از این که داستان بانی و کلاید را بازتعریف خواهیم کرد، هیجان زده هستیم. داستان این دو در فرهنگ مردم در سراسر جهان به یادگار مانده است، با این وجود اندک افرادی در این نسل با شرایطی که آن دو را به فضای تبهکاری کشاند آشنایی دارند. کیکه، کلویی و جک، کارگردان و بازیگران فیلم در مورد شخصیت محور بودن داستان آن گونه که ما انتظار داریم با یکدیگر همگام هستند و ما از داشتن چنین تیمی احساس خوشحالی می کنیم.

ماریسا مک ماهون و اشلی شلایفر از کامالافیلمز به همراه شون و برایان فِرست از اسکای‌بوند انترتینمنت کار تهیه فیلم را برعهده دارند.