پرداختن به راهپیمایی میلیونی اربعین حسینی در «۳۶۰ درجه»

به‌ گزارش خبرگزاری مهر، خبرسازی‌ها برای کمرنگ برگزار شدن مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی امسال از ماه‌ها قبل در حرف و حدیث‌های انتخاب رئیس جمهور عراق آغاز شد و سپس با ماجرای حمله به کنسولگری ایران در بصره و شایعات رسانه‌های داخلی درباره تعرض به زائران عراقی در مشهد به اوج خود رسید. هدف تمام این اتفاقات تخریب رابطه دوستی و برادری ۲ ملت ایران و عراق بود. ضربه‌های میدانی و رسانه‌ای تاثیرگذار بود اما هیچ کدام نتوانست کارکرد محبت حضرت حسین (ع) در پیوند قلبی ۲ ملت را خدشه‌دار کند.

نوسانات ارزی و چندبرابر شدن هزینه‌های زندگی و سفر ایرانیان بسیاری را نگران کرد که مبادا راه حسین (ع) بی‌زائر بماند اما عراقی‌ها در دعوت از برادران‌شان سنگ تمام گذاشتند. نوحه‌ها و پوسترهای مختلفی تا پیش از اربعین از طرف مردم عراق منتشر شد که همه یک پیام داشت و آن میزبانی تمام عیار از ایرانی‌ها و فرزندان معنوی امام رضا (ع) بود.

این قسمت از برنامه «۳۶۰ درجه»، اتفاقات چند ماه اخیر تا برگزاری راهپیمایی میلیونی اربعین را مورد بررسی قرار می‌دهد.

«۳۶۰ درجه» مجموعه مستندهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که با توجه به اتفاقات و سوژه‌های مهم هر هفته با تهیه‌کنندگی و کارگردانی محمدهادی نعمت‌اللهی، جمعه‌ها ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه مستند سیما پخش می‌شود.