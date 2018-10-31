سهام آسیایی رشد کرد/بدترین ماه معاملاتی از ۲۰۱۱ تاکنون رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز چهارشنبه، با اعلام عزم چین برای حمایت از بازارهای داخلی، سهام آسیایی در پایان ماه، از پایینترین مقادیر ۲۰ ماهه که قبلا ثبت کرده بود، بازگشت؛ اما پس از دست رفتن چند تریلیون دلار در ماه اکتبر تلخ، حال و هوای بازارهای مالی شکننده باقی ماند.
با تلاقی عوامل گوناگونی از جنگ تجاری چین-آمریکا گرفته تا نگرانیها در مورد اعلام درآمدهای ربعسالانه شرکتهای آمریکایی و نیز پایان شرایط مالی سادهتر در اقتصادهای توسعه یافته (افزایش نرخهای بهره)، در چند هفته اخیر بازارهای مالی دچار نوسانات شدیدی شدند.
در پایان معاملات آسیایی روز چهارشنبه، گستردهترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه اماسسیآی در خارج از ژاپن، ۱ درصد جهش کرد. این شاخص روند صعودی خود را از رشد سهام والاستریت در معاملات دیشب به دست آورد؛ اما با این همه، ماه اکتبر خود را با سقوط ۱۱ درصدی به پایان رساند که این بدترین عملکرد ماهیانه این شاخص از سپتامبر ۲۰۱۱ تا کنون است.
این شاخص روز دوشنبه، پس از این که نگرانیها در مورد درآمدهای شرکتها فشار سنگینی به سهام آمریکا وارد کرد، به پایینترین سطح خود از فوریه ۲۰۱۷ تا کنون سقوط کرد.
اما در معاملات شب گذشته، هر ۳ شاخص والاستریت در حالی بیش از ۱ درصد جهش کردند که سرمایهگذاران به دنبال افت شدید قیمتها، موقعیت خوبی برای خرید سهام ارزان پیدا کرده بودند.
سهام هنگکنگ ۰.۸۴ درصد و سهام کامپوزیت شانگهای ۱ درصد جهش کردند. این میزان جهش سهام نشان میدهد که سرمایهگذاران نسبت به عزم مقامات چین برای حمایت از بازارها خوشبین هستند؛ ضمن اینکه این روند بازار، علیرغم این بود که دادهها نشان میداد فعالیت شرکتهای چینی در ماهی که گذشت، افت کرده است.
سهام استرالیا ۰.۴۳ درصد رشد کرد، در حالی که سهام کرهجنوبی ۰.۶۹ درصد بالا رفت.
نیکی ژاپن در حالی ۲ درصد جهش کرد که بانک مرکزی ژاپن تضمین داد، فعلا سیاست پولی بسیار تسهیل شده خود را برای مدتی حفظ خواهد کرد.
شاخص سهام جهان اماسسیآی در ماه اکتبر ۸.۶ درصد سقوط کرد و به این ترتیب حدود ۴ تریلیون دلار از ارزش سهام تحت این شاخص در هوا دود شد.
اما در بازار ارز، دلار همچنان در حال رشد است؛ به نحوی که شاخص دلار در برابر ارزهای مهم جهان به رقم ۹۷.۰۵۴ واحد رسید که نزدیک به بالاترین سطح ۱۶ ماهه آن است. در برابر ین هم دلار به بالاترین سطح ۳ هفتهای ۱۱۳.۲۸ ین رسید.
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