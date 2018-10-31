پیروزی تیم فوتبال دانشجویان ایران مقابل چین

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی، تیم فوتبال دانشجویان ایران در نخستین دیدار خود در رقابت های دانشجویان آسیا به مصاف چین رفت که در پایان موفق شد حریف خود را با نتیجه ۲ بر صفر شکست دهد.

برای ایران در این بازی جعفر دسومی و نادر زارع زاده گلزنی کردند.

دانشجویان کشورمان در دومین مسابقه خود روز جمعه ۱۱ آبان ساعت ۱۵ به وقت محلی به مصاف تیم هنگ کنگ می رود.

به دلیل انصراف تیم قزاقستان و جایگزینی تیم چین، دانشجویان کشورمان در گروه A مسابقات با تیم‌های چین، هنگ کنگ و مالزی هم‌ گروه هستند.

تیم های اول و دوم این دوره این رقابتها به عنوان نماینده قاره آسیا به لیگ جهانی فوتبال دانشجویان راه خواهند یافت.

چهارمین دوره مسابقات فوتبال دانشگاه های آسیا ۷ تا ۲۰ آبان در کشور چین شهر جین جیانگ برگزار می شود.