بازداشت عضو شورا ارتباطی با استیضاح شهردار آبادان ندارد

عبداله کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هماهنگی و همدلی شرط اصلی موفقیت در عرصه خدمات رسانی و وحدت میان مردم و مسئولان است، درباره اخبار و شایعات منتشره در فضای مجازی پیرامون بازداشت یکی از اعضای شوا و موضوع طرح سئوال و استیضاح شهردار آبادان افزود: بازداشت یکی از اعضای شورا شهر که دو روز پیش اتفاق افتاد ارتباطی به جلسه پرسش از شهردار و مخالفت احتمالی این عضو شورا نسبت به عملکرد شهردار ندارد، آنچه در فضای مجازی و رسانه ای در مورد موضوع پرونده این عضو شورا گفته شده تنها بر اساس حدس و گمان است.

وی اظهار کرد: طبق قانون شورا باید به وظیفه خود عمل کند لذا جلسه پرسش از شهردار درباره خدمات ارائه شده در شهر حق قانونی اعضای شورای شهر آبادان است.

رئیس شورای اسلامی شهر آبادان با رد شایعات منتشره پیرامون دخالت دستگاه قضایی و امنیتی در خصوص بازداشت عضو شورا برای جلوگیری از ارائه رای مخالفت او به شهردار یادآور شد: بابت طرح چنین موضوعاتی که دور از اخلاق، ادب و تعهد ملی است، اظهار تاسف می کنم؛ بیان چنین حرف‌های ناشایست، دور از شان دستگاه قضا و سیستم امنیتی است.

کعبی با تاکید دوباره بر این مسئله که پرسش از شهردار درباره خدمات شهری حق قانونی اعضای شورا بوده و شهردار نیز موظف به پاسخگویی است، گفت: در جلسه بررسی پاسخ های کتبی شهردار به سئوالات طرح شده اعضای شورا، به دلیل آنکه بیش از یک سوم از اعضای شورا از پاسخ های کتبی شهردار قانع نشده اند این موضوع به مرحله بعدی یعنی حداکثر ظرف ۱۰ آینده موکول شد.

وی افزود: در مرحله دوم شهردار با حضور در صحن علنی شورا به سئوالات اعضا پاسخ های شفاهی ارائه می دهد و چنانچه اعضای شورا باز هم از پاسخ ها قانع نشدند و عملکرد شهردار را مطلوب ندانستند مرحله نهایی یعنی رای گیری برای استیضاح وی کلید می خورد.

وی اظهار کرد: برابر قانون برای استیضاح شهردار به ۶ رای مثبت اعضای شورا نیاز است.

وی با بیان اینکه شورا در بررسی مشکلات شهرداری و شهر مطابق قانون عمل می کند، تصریح کرد: شورای شهر آبادان با قانون گرایی و اقدامات عملی عزم و همت جدی خود را برای پیشرفت امور شهری و غلبه بر مشکلات شهروندان جزم می کند.

رئیس شورای اسلامی شهر آبادان گفت: به طور قطع در فضای پرتنش آنگونه که باید امکان انجام وظایف وجود نخواهد داشت لذا باید مراقب بود و با طرح مباحث نامناسب فضای عمومی شهر را ملتهب و متشنج نکنیم زیرا در چنین فضایی امکان عمل به وظایف اصلی وجود ندارد.

کعبی خطاب به مردم و فعالان سیاسی و اجتماعی شهر افزود: تهییج سیاسی برای شهر، جامعه و کشور ضرر دارد؛ بنابراین از شهروندان آبادانی می خواهم تا مسائل را با تامل بیشتری دنبال کنند.

وی با تاکید بر اینکه برای عمل به وظایف به فضایی آرام و متعادل نیاز است، اظهار کرد: در شرایط هیجانی و متشنج سیاسی انجام آسان ترین کارهای جاری نیز دشوار می شود لذا باید وحدت کلمه را حفظ کنیم، مشکلات موجود نباید سبب تعلل و کوتاهی مدیران و کارکنان شهرداری از انجام وظایف خود شود، آنها باید در راستای خدمات رسانی به شهروندان با انگیزه و تلاش بیشتر کار کنند.

کعبی با اشاره به اینکه منافع شهروندان بر هر چیز دیگری اولویت دارد، تصریح کرد: شورا وظیفه دارد تا با عمل به قوانین و انجام درست مسئولیت ها وظیفه ای را که در قبال مردم و جامعه بر عهده دارد به بهترین شکل ممکن به انجام برساند.

رئیس شواری شهر آبادان یادآور شد: اگر چه پیگیری جدی مسائل و مشکلات شهری وظیفه شورا است و شهردار نیز موظف به پاسخگویی به سئوالات منتخبان مردم، اما واقع نگری، عدل، انصاف و در نظر گرفتن شرایط شهرداری پیش از انتخاب شهردار فعلی نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد ضمن آنکه حرکت رو به جلو و فزاینده نیز ضروری است.

وی در پایان گفت: آبادان شهر چهار هزار شهید و پایتخت ایثار و مقاومت است؛ بنابراین امید می رود تا با همدلی، وحدت، تفکر، درایت و عدالت بتوانیم همه با هم دلسوزانه برای آبادانی و توسعه شهرمان کار کنیم و خواسته های شخصی را فدای توسعه و آبادانی شهر نکنیم، مردم داری و رعایت حق الناس را از شعار به عمل تبدیل کنیم.