به گزارش خبرنگار مهر، رسول خادم پس از ناکامی کشتی ایران در رقابتهای جهانی مجارستان، صبح امروز با انتشار بیانیه ای از سمت خود استعفا کرد. اتفاقی که چندان دور از ذهن نبود و با توجه به عدم ارتباط مطلوب بین فدراسیون کشتی با وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک، دیر یا زود رخ می داد.

اما استعفای امروز خادم باعث شد تا اعضای شوراهای فنی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی هم وارد عمل شوند و با فراری رو به جلو یکی یکی از سمت خود استعفا کنند. تصمیماتی که سال گذشته هم بعد از استعفای قبل خادم رخ داد و امروز دوباره طبق یک سناریوی تکراری شاهد آن هستیم.

نکته جالب توجه اینکه اعضای شورای فنی چاره ای جز استعفا ندارند چراکه از امروز بزرگترین حامی خود یعنی رسول خادم را از دست دادند و با توجه به ناکامی بزرگ رقابتهای جهانی باید پاسخگوی تصمیمات خود باشند.

به هر حال ابراهیم جوادی و منصور برزگر امروز بلافاصله بعد از استعفای خادم، چراغ اول کناره گیری از شورای فنی کشتی آزاد را روشن کردند که مطمئنا تا عصر امروز شاهد پیوستن اعضای بیشتری به جمع این پیشکسوتان مستعفی خواهیم بود.