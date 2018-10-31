بیماری دیابت در آذربایجان غربی در حال افزایش است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کارگر ظهر چهارشنبه در کارگاه آموزشی دیابت و راههای پیشگیری از آن اظهارداشت: با وجود اینکه آذربایجان غربی جز استانهای است که نرخ بیماری دیابت در آن در حال افزایش است متاسفانه بسیاری از بیماران استان از مراحل پیشگیری این بیماری اطلاع ندارند.

وی با اشاره به اینکه در مرحله اول باید با تعذیه و سبک زندگی سالم از ابتلا به بیماری دیابت جلوگیری کرد ادامه داد: جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی با افتتاح درمانگاه تخصصی در تلاش است مردم استان را از عوارض دیابت آگاه کرده و با پیشگیری از هزینه های اضافی بیماران جلوگیری کند.

معاون تامین اجتماعی نیروهای مسلح آذربایجان غربی تصریح کرد: در سال های گذشته یک مرکز دیابت تحت پوشش نیرو های مسلح استان فعال بود ولی به دلیل نیاز سنجی و ضروت اطلاع رسانی و پیشگیری از بیماری دیابت این درمانگاه تخصصی با کار جهادی و بی منت جهاد دانشگاهی استان افتتاح شد.

وی مرکز تخصصی دیابت جهاد دانشگاهی را یکی از مراکز تخصصی منطقه در این حوزه ذکر و خاطرنشان کرد:جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی این مرکز را در راستای ارائه خدمات تخصصی بی منت به مردم استان راه اندازی کرده و با دستگاههای دولتی و بازنشستگان آنان و سایر شهروندان در جهت فرهنگ پیشگیری از موضوع بغیر از موضوع درمان اقدامات بسیار اساسی انجام داده است.

کارگر با تاکید به اینکه معاونت درمان نیروهای مسلح استان تمام تلاش خود را برای پیشگیری و درمان بیماری دیابت بکار گرفته است خاطر نشان کرد: طبق آمار های بدست آمده نزدیک به ۴.۵ میلیون نفر در کشور مبتلا به دیابت هستند که تنها ۶۰ درصد این افراد از بیماری خود آگاه بوده و از این تعداد تنها ۵۰ درصد خدمات مراقبتی را دریافت می کنند.

رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی نیز در این همایش با بیان اینکه درمانگاه تخصصی دیابت جهاد دانشگاهی باهدف آگاه سازی در مورد بیماری دیابت در استان راه اندازی شد افزود: این مرکز تخصصی با هدف آگاه سازی مردم در باره بیماری دیابت و هرچه بهتر کردن پیشگیری و درمان دیابت راه اندازی شد.

ولی عاقلی با اشاره به اینکه طبق آمار ها ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در آستانه ابتلا به بیماری دیابت هستند و آذربایجان غربی جز استان های پرمخاطره در این حوزه است تصریح کرد: باید به زیر ساخت ها در پیشگیری از بیماری دیابت توجه ویژه کرد.

رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه یک سوم بودجه عمومی کشور در عرصه سلامت هزینه می شود خاطر نشان کرد: برای رسیدن به تناسب کشورهای توسعه یافته و کم کردن هزینه های درمان در اولین گام باید توسعه بهداشت و بحث پیشگیری در همه زمینه های مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: دیابت جز پرهزینه ترین بیماری ها است پس ضروری است با تغذیه مناسب، پیشگیری و رعایت بهداشت از ابتلا به این بیماری جلوگیری کرد.

دکتر عاقلی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد بیماران دیابت در کشورهای توسعه یافته زندگی می کنند افزود: متاسفانه ۱۰ درصد جمعیت کشور دچار بیماری دیابت هستند و وجود مراکز تخصصی دیابت در سراسر کشور امری ضروری است.

رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی اظهار کرد: با وجود افزایش بیماران دیابتی در استان هنوز مردم استان از عوارض دیابت اطلاع کافی ندارند و این نیازمند اطلاع رسانی و آموزش همه سازمانهای مرتبط بری کاهش آمار مبتلایان به دیابت است.