حضور ۱۳ تیم ایرانی در ۳۷ دوره مسابقات آسیایی/ سالهای دور از جام!

خبرگزاری مهر-گروه ورزشی: اولین بار که چند تیم ایرانی در قالب مسابقات قهرمانی آسیا دور هم جمع شدند، سال ۱۹۶۷ بود و از آن تاریخ تاکنون ۳۶ دوره مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا در فرمت ها و با اسامی مختلف برگزار شده است و از دوره ۳۷ ام این بازیها تنها دو بازی رفت و برگشت فینال بین پرسپولیس و کاشیما آنتلرز باقی مانده است.

۱۳ تیم ایرانی - آسیایی

در ۳۷ دوره برگزاری این مسابقات تیم های ایرانی نیز به تناوب در این رویداد بزرگ آسیایی حضور داشته‌اند که تعداد این تیم‌ها به ۱۳ می‌رسد. استقلال، پرسپولیس، پاس تهران، شاهین اهواز، سایپا، ملوان، سپاهان، ذوب آهن، فولاد، تراکتورسازی، صباباتری، نفت تهران و مس کرمان جمع این ۱۳ تیم آسیایی را تشکیل می‌دهند.

استقلال و بیشترین حضور آسیایی

در مجموع استقلال با ۱۵ دوره حضور در مسابقات آسیایی در بین تیم‌های ایرانی بیشترین سابقه حضور را دارد و پرسپولیس با ۱۲ دوره حضور در این مسابقات در رده بعدی قرار دارد.

آسیا در ۵ فرمت

​مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا از بدو تاسیس تاکنون در ۵ فرمت مختلف برگزار شده است که فرمت اول این بازی ها که از سال ۱۹۶۷ آغاز شد و ۴ سال با این شکل برگزار شد.

فرمت دوم این مسابقات از سال ۱۹۸۵ آغاز شد و مسابقات در این فرمت ۱۷ سال برگزار شد. دو فرمت اولیه مسابقات با عنوان جام باشگاه های آسیا برگزار می شد و از سال ۲۰۰۲ این مسابقات با عنوان لیگ قهرمانان آسیا برگزار شد.

لیگ قهرمانان آسیا در ۶ دوره نخست با برگزاری دو بازی در فینال به صورت رفت و برگشت برگزار شد و از سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ به صورت تک بازی در فینال برگزار شد. از سال ۲۰۱۲ بار دیگر این مسابقات به شکل سابق خود بازگشت و به صورت دو بازی در فینال برگزار شد.

سپاهان با سابقه ترین تیم

در ادوار گذشته مسابقات لیگ قهرمانان آسیا که در هفدهمین دوره آن هستیم، تیم فوتبال سپاهان با ۱۱ بار حضور در این مسابقات رکورددار است و بعد از آن استقلال با ۷ و پرسپولیس با ۵ بار حضور در رده‌های بعدی هستند. تیم‌های ذوب آهن و سپاهان هر کدام یک بار در این مسابقات نایب قهرمان شدند و پرسپولیس سومین تیم ایرانی است که به فینال این مسابقات راه یافته است.

استقلال پر افتخار ترین

در فرمت ابتدایی این مسابقات تیم استقلال با ۴ بار راهیابی به فینال و ۲ بار رسیدن به قهرمانی، پر افتخار ترین تیم ایران و یکی از پر افتخار ترین تیم های آسیایی است. در بین تیم های ایرانی به جز استقلال، تنها پاس تهران موفق به کسب عنوان قهرمانی شده است.

سپاهان با بیشترین بازی

در جام باشگاه های آسیا استقلال با ۲۸ و پرسپولیس با ۲۶ بازی دارای بیشترین تعداد بازی آسیایی هستند و در فرمت لیگ قهرمانان آسیا سپاهان با ۷۸ و استقلال با ۴۹ بازی دارای بیشترین بازی هستند. در مجموع نیز سپاهان با همان ۷۸ بازی در بین تیم های ایرانی دارای بیشترین تعداد بازی آسیایی در بین تیم های ایرانی است و استقلال با ۷۷ بازی آسیایی در رده بعدی قرار می‌گیرد.

استقلال و سپاهان بیشترین پیروزی

دو تیم استقلال و سپاهان با مجموع ۳۶ پیروزی دارای بیشترین تعداد پیروزی در آسیا هستند. سپاهان با ۱۱۵ و استقلال با ۹۶ گل بهترین خطوط حمله آسیایی را دارند.

استقلال رکورددار بیشترین صعود

استقلال با ۶ صعود از دور مقدماتی در فرمت قدیم و ۳ صعود در فرمت جدید و مجموع ۹ صعود از دور مقدماتی، از این نظر بهترین عملکرد را در آسیا دارد و پرسپولیس با ۷ صعود در رده بعدی قرار دارد.

استقلال و سپاهان امتیاز گیرترین

در فرمت قدیم مسابقات استقلال با معدل ۲/۱ امتیاز به ازای هر بازی و در فرمت جدید سپاهان با معدل ۲ امتیاز به ازای هر بازی بهترین تیم از این نظر بوده اند. این در حالی است که سپاهان در مجموع با ۱۳۴ امتیاز بیشترین میزان امتیاز آسیایی را به خود تخصیص داده و استقلال با ۱۲۷ امتیاز آسیایی در رده بعدی قرار می گیرد.

سرخابی های تهران رکورددار حضور در نیمه نهایی

استقلال با ۷ بار حضور در نیمه نهایی این مسابقات بهترین عملکرد را از این نظر در بین تیم های آسیایی دارد و پرسپولیس با ۶ بار حضور در نیمه نهایی بعد از استقلال در رده دوم قرار دارد.

سالهای دور از جام

آخرین باری که یک تیم ایرانی توانست عنوان قهرمان آسیا را به خود اختصاص دهد به فصل ۱۹۹۲ - ۱۹۹۳ برمی گردد که تیم پاس تهران - که اکنون وجود خارجی ندارد - توانست جام را بالای سر ببرد.

در لیگ قهرمانان آسیا که هفده دوره از آن سپری شده است، تیم های ذوب آهن و سپاهان به فینال راه پیدا کردند اما هر دو در دیدار پایانی شکست خوردند و به نایب قهرمانی بسنده کردند.