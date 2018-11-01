تیم پاس ستارگان ساری به دیدار فینال راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نهایی رقابت های لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه های کشور از صبح امروز در سالن امام خمینی (ره) شهر گرگان در حال برگزاری است.

در نخستین دیدار نیمه نهای این مسابقات تیم های پاس ستارگان ساری و راه و شهرسازی گلستان به دیدار هم رفتند که در پایان تیم ساری با امتیاز مثبت ۲۳ بر ۱۸ و برد انفرادی ۶ بر ۴ مقابل تیم گلستان به پیروزی رسید و راهی دیدار فینال شد. تیم راه و شهرسازی گلستان نیز به دیدار رده بندی رفت.

نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است (اسامی تیم گلستان در ابتدا آمده است):

۵۷ کیلوگرم: پوریا ترکمان – نادر حاج آقا نیا، برنده (ضربه فنی ۵-۵)

۶۱ کیلوگرم: مهدی عشقی – مهران شیخی، برنده (صفر- ۴)

۶۵ کیلوگرم: میلاد طهماسبی زاده – فرزاد عموزاده، برنده (۱- ۴)

۷۰ کیلوگرم: حمیدرضا سرگو، برنده – محمدمهدی یگانه جعفری (۳- ۱)

۷۴ کیلوگرم: مسعود کمروند- حسین الیاسی، برنده (۴- ۶)

۷۹ کیلوگرم: محمدجواد حمیدی، برنده – فریبرز بابایی (۳- ۲)

۸۶ کیلوگرم: سید علی موسوی – مسعود مددی، برنده (۴- ۵)

۹۲ کیلوگرم: اسماعیل محمودی، برنده – سینا غلامی (۸- ۲)

۹۷ کیلوگرم: حسین رمضانیان – امیر محمدی، برنده (۱- ۷)

۱۲۵ کیلوگرم: سید احمد رسولی، برنده – جابر صادق زاده (کشتی نگرفت)