حمایت از شرکت های دانش بنیان مهمترین اولویت وزارت صمت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر امروز در مراسم افتتاحیه ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی گفت: حمایت از شرکت های دانش بنیان مهم ترین اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وی افزود: در کشور ما ۴هزار شرکت دانش بنیان فعال هستند که فعالیت عمده این شرکت در بخش تولید متمرکز است و ما در مسوولیت جدید حمایت جدی از این شرکت ها خواهیم داشت.

رحمانی ادامه داد: در کشور ما معدن هم باید به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت کند و لازمه شکوفایی بخش معدن حضور تفکرات و استارت اپ های جدید در کشور است.

وی تصریح کرد: یکی از محوری ترین بحث ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری با بخش خصوصی و حمایت از آنان است .

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رشد روزافزون فناوری در دنیا افزود: دنیای فعلی یعنی انقلاب چهارم صنعتی زندگی را دگرگون می کند به طوری که هر تولید و صنعتی برای پرواز به بال فناوری و صادرات نیاز دارد و ما باید تلاش کنیم از دنیای فناوری امروز عقب نمانیم.