به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند، ابوالفضل توکلی درباره ساخت مستند «شادخوان» با محوریت زندگی منوچهر آذری گفت: منوچهری آذری و هم نسلانش در روزگار سخت جنگ و پس از آن با برنامه های طنز خاطر مردم را خوش نگاه می داشتند و آذری هنوز هم در شاد کردن مردم به هر روشی که از دستش برآید می کوشد به همین دلیل تصمیم گرفتم نام این مستند را «شادخوان» بگذارم.

وی افزود: این فیلم بعد از مستند بهروز رضوی دومین کار من درباره پیشکسوتان صداست، گرچه هر دو این بزرگواران کار دوبله هم انجام داده اند اما بیشتر فعالیت آنها در حوزه صدا بوده است.

این تهیه کننده و کارگردان بیان کرد: «شادخوان» درباره ۶۰ سال زندگی حرفه ای منوچهر آذری است و در آن با استفاده از تصاویر آرشیوی و عکس، یادی خواهیم کرد از فرهنگ مهرپرور و همچنین زنده یاد حسین عرفانی زوج هنری آقای آذری که به تازگی بر اثر سرطان درگذشت، آقای آذری با مرحوم عرفانی رفاقتی دیرینه داشتند و حتی در دوران دبیرستان در یک تئاتر با یکدیگر همبازی شده اند.

توکلی یادآور شد: نکته جالب در جریان تولید مستند این است که مردم از پیر تا جوان برای آقای آذری احترام خاصی قائل بودند و بسیار به او ابراز علاقه می کردند، برای من جالب بود که او هنوز هم چهره ای محبوب و دوست داشتنی است و از خاطر مردم فراموش نشده است.

این مستندساز تاکید کرد: بخش هایی از این مستند به خاطره بازی در ساختمان ارگ رادیو می گذرد، آقای آذری از برنامه تلویزیونی «شبکه صفر» وارد برنامه های رادیویی شد و فعالیت خود را در رادیو ارگ شروع کرد.

توکلی در پایان گفت: تصویربرداری و تدوین «شادخوان» تمام شده و به زودی مراسم رونمایی و پاسداشت از این هنرمند توسط شبکه مستند برگزار خواهد شد.