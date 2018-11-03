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۱۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۳۱

معاون منابع طبیعی بوشهر:

پروژه‌های بزرگ منابع طبیعی و آبخیزداری در استان بوشهر اجرا می‌شود

پروژه‌های بزرگ منابع طبیعی و آبخیزداری در استان بوشهر اجرا می‌شود

بوشهر - معاون برنامه ریزی و توسعه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر از اجرای پروژه‌های مهم منابع طبیعی و آبخیزداری در استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رضایی صبح شنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های منابع طبیعی بوشهر با اشاره به بارندگی‌های احتمالی برای استان و بهتر شدن آب و هوا اظهار داشت: شاهد اجرای پروژه های مهمی در مراتع و بیابان‌های استان بوشهر خواهیم بود.

وی افزود: قراردادهای خوبی در بخش های مختلف انجام شده است و انتظار می‌رود بر اساس برنامه زمان‌بندی شده، بودجه‌های لازم به پروژه‌ها تخصیص یابد و در سراسر استان مردم شاهد اثرگذاری فعالیت‌های این اداره باشند.

رضایی، روان‌سازی درخواست‌های مردمی و به روز بودن اتوماسیون اداری منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر را تحولی قابل توجه در این اداره دانست و تصریح کرد: اکنون مردم استان و تمامی ذینغعان می توانند این تحول را به خوبی لمس کنند.

وی کسب رتبه اول اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر در زمینه تکریم ارباب رجوع و ارائه میز خدمت در بین دستگاه‌های اجرای استان را دستاورد مهمی دانست که نشان دهنده کیفیت بخشی به خدمات در این اداره است و اظهار داشت: در نیمه دوم سال همچنان به دنبال کیفیت بخشی بیشتر در خدمت به مردم استان هستیم.

معاون برنامه ریزی و توسعه اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان بوشهر گفت: همه ظرفیت‌ها، استعدادها و نیروهای متخصص و متعهد این اداره در راستای اهداف سازمان آماده هستند که پروژه‌های مهمی در استان اجرا شود و همیشه در خدمت مردم باشند.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از پروژه‌های آبخیزداری استان در انتظار بارش باران هستند و سازه های گسترده‌ای در تمامی شهرستان‌ها اجرا شده که امیدواریم تاثیر قابل توجهی بر روند افزایشی آب های زیر زمینی داشته باشند.

کد مطلب 4448296

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