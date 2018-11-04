بیانیه مجمع جهانی صلح اسلامی به مناسبت ۱۳ آبان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع جهانی صلح اسلامی به مناسبت فرارسیدن ۱۳ آبان بیانیه ای منتشر کرد که متن آن در ادامه می آید:

در تقویم روزشمار جمهوری اسلامی ایران، روزهایی وجود دارند که درخشان تر از سایر روزها هستند و چنین روزهایی که نشان از رشادت، شجاعت، استکبارستیزی و دفاع از صلح، عدالت و مظلومیت دارند.

یکی از این روزهای مهم و تأثیرگذار ۱۳ آبان ماه است. در صفحه حوادث و رخدادهای ۱۳ آبان ماه شاهد مصادیق بسیار بزرگی از مجاهدت و فداکاری ملت بزرگ ایران در دفاع از صلح، عدالت، کرامت انسانی و مبارزه علیه مظاهر استکباری وجود دارد که هر یک می‌تواند منشا تداوم اقدامات بشر دوستانه و تعمیق اندیشه های نسل های متعهد این سرزمین باشد.

مجمع جهانی صلح اسلامی ضمن گرامیداشت این روز، معتقد است که دولت‌های استکباری در طور تاریخ به بهره کشی ها، استثمار و خیانت به ملت های آزاد و آزادی خواه پرداخته‌اند و در این رهگذر دولت های آزاده و از جمله ایران اسلامی از گزند این توطئه ها و خیانت ها در امان نبوده است.

به گواه تاریخ، دولت امریکا تاکنون همواره راه عناد و ستیزه گری در برابر ملت ایران را در پیش گرفته و هر از گاهی به بهانه های مختلف این دشمنی را با شدت و ضعف هایی ادامه داده است. امروز هم شاهد هستیم که دولت آمریکا با خروج از پیمان قانونی و بین المللی «برجام» که به تأیید سازمان ملل نیز رسیده است و اِعمال تحریم های ضد قانونی و ضد بشری که مخالف رویه های معمول حقوق بین الملل و حقوق بشردوستانه است، این دشمنی را به حد نهایت رسانیده است.

از این رو ۱۳ آبان امسال ویژگی های متفاوتی با سال های گذشته دارد. امسال همگان شاهدند که نظام سلطه، خوی و خصلت خود را در لحن و کلام آشکار کرده و رییس جمهور آمریکا با وقاحت تمام، ملت بزرگ ایران را آماج بیشترین توهین ها و تحریم های غیرعادلانه و غیرقانونی قرار داده است. همچنین اعلام کرده که از ۱۳ آبان تحریم هایی را که در ۴۰ سال گذشته نیز بر ملت ایران اِعمال کرده بود، تشدید خواهد کرد. بنابراین مجمع جهانی صلح اسلامی ضمن محکوم کردن این اقدامات غیرقانونی و ضد بشری، معتقد است:

۱. اگر دولتمردان ایالات متحده و استکبار جهانی، فکر می کنند که می توانند با اعمال فشار، زور و تهدید ملت ها از جمله ملت ایران را وادار به تسلیم و سازش کنند، بدون تردید اشتباه می کنند، استکبار جهانی و دولتمردان ایالات متحده باید بدانند که امروزه تهدید و زور کارساز نیست و نخواهد بود.

۲. نظام سلطه و وابستگان آن در اقصی نقاط جهان از آسیا تا آفریقا و آمریکای لاتین و به ویژه در غرب آسیا و کشورهای مسلمان همچون سوریه، فلسطین، افغانستان، یمن و میانمار به طور مستقیم و غیرمستقیم، به ظلم، ستم و استثمار کشورها می پردازند. بنابراین ایستادگی و مقاومت ملت ها و تلاش آنها برای زدودن افکار و اَعمال ظالمانه نظام سلطه در جهان، امری بسیار ضروری و مهم است.

۳. ۱۳ آبان متعلق به تمام مسلمانان، آزادی خواهان و ملت هایی است که با یکجانبه‌گری و استثناگرایی نظام سلطه در جهان مخالف هستند.

۴. با توجه به موارد متعدد بی توجهی و عدم پای بندی دولتمردان ایالات متحده به ویژه شخص «ترامپ» به قوانین و معاهدات بین المللی، تلاش آمریکا برای ناامن کردن جهان ازجمله با حمایت از اقلیت باقی مانده گروه تروریستی داعش در سوریه، انتقال داعش به افغانستان و قفقاز، مداخلات نامشروع دولت آمریکا در امور داخلی برخی کشورها، انتقال نامشروع سفارت این کشور به بیت المقدس، اِعمال تحریم های یکجانبه، ظالمانه و غیر قانونی به برخی از دولت ها و ملت های جهان که وضعیت صلح جهانی را بسیار بغرنج و آسیب پذیر نموده است، از نخبگان، آزادی خواهان، علاقه مندان به صلح، آزادی و رعایت حقوق بشردوستانه، سازمان های مردم نهاد و مجامع بین المللی تقاضا داریم نسبت به این اقدامات ساکت نبوده و با موضع گیری های شایسته، واکنش های مناسبی را ابراز و اعلام نمایند.

بنابراین مجمع جهانی صلح اسلامی، از آحاد مردمانی که دل در گرو آزادی، صلح، عدالت و کرامت انسانی دارند، دعوت می کند همچنان در راه مبارزه با ظلم و استکبار جهانی استوار بوده و مقاومت خود را تا بیداری ملت ها و ریشه کن شدن ظلم و اقامۀ صلح عادلانه ادامه دهند.

مجمع جهانی صلح اسلامی

۱۳ آبان ماه ۱۳۹۷