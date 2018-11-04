سه موضوع جلسه غیرعلنی مجلس/ مصوبات شورای هماهنگی برای تثبیت ارز

احمد علیرضا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه غیر علنی رئیس مجلس گزارشی از جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا و مصوبات این شورا برای تثبیت بازار ارز ارائه داد.

نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: علاوه بر این، اقدامات اخیر دولت دانمارک و نقش رژیم صهیونیستی در برخی موضع گیری‌ها و اقدامات در این کشور تشریح شد.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: رئیس مجلس همچنین تحلیلی در مورد تلاش برخی کشورهای منطقه برای ایفای نقش در معامله‌ای بزرگ ارائه داد و معتقد بود این کشورها دارای وزن سیاسی لازم برای چنین کاری نیستند.