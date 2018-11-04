  1. سیاست
  2. مجلس
۱۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۵۶

علیرضا بیگی با مهر مطرح کرد؛

سه موضوع جلسه غیرعلنی مجلس/ مصوبات شورای هماهنگی برای تثبیت ارز

سه موضوع جلسه غیرعلنی مجلس/ مصوبات شورای هماهنگی برای تثبیت ارز

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس سه موضوع مهم جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد.

احمد علیرضا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه غیر علنی رئیس مجلس گزارشی از جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا و مصوبات این شورا برای تثبیت بازار ارز ارائه داد.

نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: علاوه بر این، اقدامات اخیر دولت دانمارک و نقش رژیم صهیونیستی در برخی موضع گیری‌ها و اقدامات در این کشور تشریح شد.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: رئیس مجلس همچنین تحلیلی در مورد تلاش برخی کشورهای منطقه برای ایفای نقش در معامله‌ای بزرگ ارائه داد و معتقد بود این کشورها دارای وزن سیاسی لازم برای چنین کاری نیستند.

کد مطلب 4449720

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها