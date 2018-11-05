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۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۴۸

رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان:

فرش یکی از ظرفیت های مهم کردستان/ انجمن فرش دستباف تشکیل شد

فرش یکی از ظرفیت های مهم کردستان/ انجمن فرش دستباف تشکیل شد

سنندج - رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان گفت: فرش یکی از ظرفیت های اقتصادی برای رسیدن به اشتغال است.

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن فرش دستباف استان کردستان ظهر امروز با هدف حمایت از این صنعت با حمایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج در محل اتاق تشکیل و فعالیت خود را رسماً آغاز کرد.

حسن رحیمی در این نشست عنوان کرد: استان کردستان ظرفیت بالقوه ای در زمینه تولید فرش دارد اما طی چند سال اخیر شاهد بی رمق شدن تولیدات این صنعت بوده ایم.

رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان افزود: هماهنگی و تعامل بین بخش های ذیربط بسیار می تواند به این صنعت کمک کند که تشکیل انجمن گامی موثر در این راستا است.

وی گفت: زمزمه های تشکیل انجمن فرش استان کردستان از دو سال قبل بوجود آمد اما بالاخره به کمک رئیس اتاق بازرگانی سنندج این مهم به سرانجام رسید و این انجمن تشکیل شد.

رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان اظهار داشت: بازار فروش یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها در رونق این صنعت است که در این زمینه در استان با مشکل مواجه بوده و نیازمند حمایت و برداشتن یک سری موانع است.

وی افزود: فرش به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم اشتغال و اقتصاد می‌تواند نقش کلیدی در رونق اقتصادی و رفع چالش جدی بیکاری در استان ایفا کند.

رحیمی گفت: فرشبافان ماهر و توانمندی در کردستان در صنعت فرش وجود دارد اما هیچ کدام منجر به صادرات نشده است و می بایست تلاش کرد که زمینه رونق هرچه بیشتر تولید فرش و ارزآوری مناسب از طریق این صنعت پرسود در استان فراهم شود.

وی گفت: برگزاری نشست‌ های هم‌ اندیشی و بررسی مشکلات و موانع در حوزه‌ های مختلف قطعاً می‌تواند در رسیدن به راهکار های مناسب برای خروج از حوزه فرش مشکلات تاثیر گذار باشد.

رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان عنوان کرد: فعالین این حوزه می‌توانند با بیان افکار و ایده‌ ها به جمع‌ بندی مناسبی منظور رونق هرچه بیشتر این صنعت دست یابند.

کد مطلب 4450744

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