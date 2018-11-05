فرش یکی از ظرفیت های مهم کردستان/ انجمن فرش دستباف تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن فرش دستباف استان کردستان ظهر امروز با هدف حمایت از این صنعت با حمایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج در محل اتاق تشکیل و فعالیت خود را رسماً آغاز کرد.
حسن رحیمی در این نشست عنوان کرد: استان کردستان ظرفیت بالقوه ای در زمینه تولید فرش دارد اما طی چند سال اخیر شاهد بی رمق شدن تولیدات این صنعت بوده ایم.
رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان افزود: هماهنگی و تعامل بین بخش های ذیربط بسیار می تواند به این صنعت کمک کند که تشکیل انجمن گامی موثر در این راستا است.
وی گفت: زمزمه های تشکیل انجمن فرش استان کردستان از دو سال قبل بوجود آمد اما بالاخره به کمک رئیس اتاق بازرگانی سنندج این مهم به سرانجام رسید و این انجمن تشکیل شد.
رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان اظهار داشت: بازار فروش یکی از مهمترین مولفهها در رونق این صنعت است که در این زمینه در استان با مشکل مواجه بوده و نیازمند حمایت و برداشتن یک سری موانع است.
وی افزود: فرش به عنوان یکی از ظرفیتهای مهم اشتغال و اقتصاد میتواند نقش کلیدی در رونق اقتصادی و رفع چالش جدی بیکاری در استان ایفا کند.
رحیمی گفت: فرشبافان ماهر و توانمندی در کردستان در صنعت فرش وجود دارد اما هیچ کدام منجر به صادرات نشده است و می بایست تلاش کرد که زمینه رونق هرچه بیشتر تولید فرش و ارزآوری مناسب از طریق این صنعت پرسود در استان فراهم شود.
وی گفت: برگزاری نشست های هم اندیشی و بررسی مشکلات و موانع در حوزه های مختلف قطعاً میتواند در رسیدن به راهکار های مناسب برای خروج از حوزه فرش مشکلات تاثیر گذار باشد.
رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان عنوان کرد: فعالین این حوزه میتوانند با بیان افکار و ایده ها به جمع بندی مناسبی منظور رونق هرچه بیشتر این صنعت دست یابند.
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