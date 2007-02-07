شناخت پروین اعتصامی برای ترک ها ارزشمند است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم کاآن دیلک پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، پروین را شاعری دانست که دارای ارزش و جایگاه ویژه ای در ادبیات مدرن ایران است.

وی با تشریح محیط خانوادگی و اجتماعی پروین و اوضاع فرهنگی و سیاسی ایران پس از مشروطیت ، به تاثیر آن بر پروین اشاره کرد و گفت: پروین از سنین کودکی که شعر گفتن را آغاز کرد. در محافل ادبی پدر با شعرا و ادبای آن زمان شرکت می کرد و اشعار خود را در جمع مطرح کرده و از محضر اساتیدی بزرگ بهره بسیار می برد.

وی درخصوص تاثیر شاعرانی چون ناصرخسرو ، سعدی و حافظ بر پروین سخن گفت و با قرائت و ترجمه اشعاری از پروین نمونه هایی از سبک و محتوای اشعار وی را به حاضران ارائه داد .

خانم شایق در سخنرانی خود اظهار داشت : اشعار پروین در عین حال که دارای صناعت ادبی قوی و محکم است بسیار ساده و روان سروده شده است و به همین دلیل با اقبال عمومی روبروشده است . بسیاری از ادبا و شعرا به حق او را حکیم بانوی شعر ایران خوانده اند .

نماینده مردم تبریز افزود: پروین تنها شاعری است که سخنی از عشق زمینی به میان نیاورده و همیشه به حماسه ساز بودن زن در جامعه معتقد بوده است. پروین شاعر اندیشه هاو ارزشهاست و به حقیقت اختر ستم ستیزی است و اشعار آن مملو از مضامین قرآنی و خداشناسی است.

در پایان خانم شایق عضو ستاد بزرگداشت یکصدمین سالگرد تولد پروین اعتصامی اعلام کرد که کنگره علمی بزرگداشت یکصدمین سالگرد تولد پروین اعتصامی با حضور شعرا و نویسندگان داخلی و خارحی در اسفندماه سال جاری در تبریز برگزار می شود و مختصری از فعالیت های انجام یافته از جمله خرید خانه پروین در تبریز و تهران و همچنین برنامه های آتی ستاد در سال 1386 مانند تهیه فیلم زندگی و چاپ دیوان پروین مزین به خط بانوان خوشنویس ایرانی را به اطلاع حضار رساند .

دکتر حجابی قیرلانقیچ رییس اتحادیه نویسندگان ترکیه و استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آنکارا هم بعنوان رئیس جلسه در مقدمه ای کوتاه به معرفی پروین اعتصامی پرداخت و اظهارداشت ، پروین شاعری با سبک کلاسیک و اشعار شیرین است و آشنایی با شاعر اصیلی چون پروین برای مردم ترکیه بسیار ارزشمند است .

