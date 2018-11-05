بازی سختی داشتیم/ بد شانس بودیم و نیمه اول گل نزدیم

به گزارش خبرنگار مهر، وینفرد شفر عصر امروز دوشنبه در نشست خبری بعداز بازی ماشین سازی تبریز با استقلال تهران حاضر شد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

وی سپس با بیان اینکه نتیجه بدی امروز رقم نخورد، گفت: در تبریز و مقابل هواداران حریف نتیجه تساوی بدون گل بد هم نیست.

شفر با تاکید بر اینکه در نیمه اول فرصت خوبی داشتیم تا گل بزنیم، افزود: علی کریمی در نیمه نخست مصدوم شد و امیدوارم که بازوی او نشکسته باشد. ما در نیمه نخست بد شانس بودیم.

سرمربی استقلال تهران سپس با اشاره به اینکه پاس های آخر ما امروز خوب نبود، ادامه داد: پژمان منتظری یکی از لیدرهای ماست که چند هفته او را در اختیار نداریم و با توجه به مصدومیت بازیکنانی چون منتظری، علی کریمی و محرومیت وریا غفوری، این نتیجه تساوی قابل قبول بود.

وی با بیان اینکه باید صبور باشیم، افزود: ما قصد داشتیم پاس‌های روی زمین بدهیم و مهاجمان را صاحب توپ کنیم و در نیمه دوم، مرتضی تبریزی موقعیت خوبی داشت ولی نتوانستیم گل بزنیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال سپس در خصوص صیادمنش گفت: صیادمنش بازیکن جوانی است،تمرینات خوبی داشته و باید تجربه بیشتری پیدا کند امیدوارم در ادامه خوب کار کند.

شفر همچنین در خصوص آذری نیز اظهار داشت: آذری به جای کریمی آمد و در ۱۵ دقیقه اول بازی خودش مضطرب بازی کرد. البته امروز او به مرور بهتر شد و ممکن است در دیدارهای آینده از آذری بیشتر استفاده کنم.

وی با بیان اینکه ماشین سازی بیشتر روی دفاع تمرکز کرده بود، ادامه داد: آنها می خواستند در ضدحمله گل بزنند. در این شرایط ما هم نمی‌ توانستیم از توپ ‌های بلند استفاده کنیم چراکه دروازه ‌بان حریف قد بلند بود و پرش ‌های خوبی داشت.

شفر با بیان اینکه ما باید سعی می ‌کردیم با پاس‌ های کوتاه مهاجمان را صاحب توپ کنیم و گل بزنیم، افزود: هیچ فرد و شخصی از استقلال بزرگ ‌تر نیست و ما باید برای موفقیت استقلال تلاش کنیم.

وی سپس گفت: بازیکنان جوان باید در این شرایط قرار بگیرند تا تجربه به دست بیاورند. قائدی یکی از بازیکنان جوان ما است که می توانست امروز گل بزند و خطرناک باشد، ما در این چند هفته نتایج خوبی نگرفتیم و امروز هم سعی کردیم بازی را ببریم اما من امیدوارم نتایج خوبی بگیریم و بهتر شویم.

شفر با تاکید بر اینکه شاید خیلی ‌ها در تهران متوجه حرف من نشوند اما فوتبال نیازمند پیدا کردن یک فرمول است، گفت: باید روی مسائل تیمی کار کنیم و در جلسات آنالیز به اشتباهات ‌مان پی ببریم.

وی همچنین در خصوص عملکرد داور بازی گفت: در بازی با سپاهان، مدافع حریف خودش را به بازیکن ما زد و زمین افتاد و داور پنالتی گرفت که کمک داور با تصمیم درستی پنالتی را مردود اعلام کرد. امروز هم مشابه این اتفاق افتاد و داور باهوش عمل کرد.

شفر گفت: روش بازی ما کنترل توپ و میدان است و این یازده بازیکن پیش از این هیچ گاه همگی کنار هم بازی نکرده بودند و باید با هر دو پا روی فرش باشیم و بتوانیم روی بازیکنان جوان و آینده دار کار کنیم.