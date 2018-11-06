بیش از ۳۵۰ موقوفه در اردستان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ترحمی صبح سه شنبه به مناسبت هفته وقف در نشست خبری اظهار داشت: حرکت های خوبی در خصوص وقفیات در اردستان شکل گرفته است.

وی افزود: بیش از ۱۰۰ سال سابقه تشکیلاتی اوقاف در اردستان وجود دارد.

رئیس اداره اوقاف شهرستان اردستان گفت: طبق برنامه های ابلاغی برنامه هایی در هفته وقف پیش بینی شده که همگی انجام خواهد شد.

وی تاکید کرد: سوابق و مدارک اردستان نشان می دهد افراد با تجربه ای در صحنه مدیریتی اوقاف فعالیت داشته اند.

ترحمی افزود: اردستان بیش از ۳۵۰ موقوفه و ۶۴ زیارتگاه و قدمگاه دارد که ثبت شده است.

وی تاکید کرد: ۲۷۸ تکیه، حسینیه و مسجد در اردستان دارای سوابق بوده و شاید آمار بیشتری وجود دارد که ساماندهی نشده باشد.

رئیس اداره اوقاف اردستان همچنین اضافه کرد: بیش از یک هزار و ۷۰۰ رقبه در اردستان وجود دارد که اوقاف اردستان با هفت نفر چارت تشکیلاتی مشکلات و برنامه های آن را پیگیری می کنند.

وی با بیان اینکه اردستان واقفینی دارد که گمنام هستند، تصریح کرد: اگر تشکیلاتی برای شناسایی واقفین وجود داشته باشد دیگر با مشکلات بعدی روبرو نخواهیم شد.

ترحمی گفت: هر زمانی وقفی ایجاد شد و متولی آن نتوانست آن را اداره کند اوقاف آن را در دست خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: در اردستان ۱۲۷ موقوفه منفعتی دارای شناسنامه وجود دارد.