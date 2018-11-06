رونمایی از نسخه سرنشین دار ایستگاه فضایی چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، چین از نسخه نخستین ایستگاه فضایی سرنشین دار خود رونمایی کرده است. این مقر جایگزین ایستگاه فضایی بین المللی می شود و در حقیقت سمبلی از بلندپروازی های چین در ورای زمین است.

این ماژول ۱۷ متری که درنمایشگاه هوایی دوسالانه رونمایی شده، توجه بسیاری از بازدیدکنندگان را به خود جلب کرد.

به هرحال ماژول مذکور که «Heavenly Palace» نام گرفته همراه دو ماژول دیگر برای آزمایش های علمی به کار گرفته می شود. همه این ماژول ها مجهز به پنل های خورشیدی هستند. ۳ فضانورد به طور دائم در این آزمایشگاه فضایی ۶۰ تنی حاضر خواهند بود. خدمه آن می توانند تحقیقات بیولوژیکی و گرانشی انجام دهند. پیش بینی می شود ساخت این ماژول ها در ۲۰۲۲ میلادی تکمیل شود.

عمر این ایستگاه نیز حدود ۱۰ سال تخمین زده می شود.

چین در ماه می اعلام کرد تمام کشورها می توانند از این ایستگاه برای انجام آزمایش های فضایی استفاده کنند.

درهمین راستا سازمان فضایی اروپا، فضانوردانی به چین فرستاده تا آموزش های لازم برای فعالیت در ایستگاه فضایی چین را دریافت کنند. ایستگاه فضایی بین المللی حاصل همکاری آمریکا، روسیه، کانادا، اروپا و ژاپن است. این ایستگاه از ۱۹۹۸ میلادی فعالیت خود را آغاز کرد اما در ۲۰۲۴ میلادی بازنشسته می شود. پس از آن چین تنها کشوری خواهد بود که ایستگاه فضایی در مدار زمین دارد. البته این ایستگاه بسیار کوچکتر از ISS است. ISS با وزن ۴۰۰ تن به اندازه یک زمین فوتبال آمریکایی است.