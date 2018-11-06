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۱۵ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۰۸

نظرسنجی جهرمی درتوئیتر/نهاد موفق در تولید محتوای کودک کدام است

نظرسنجی جهرمی درتوئیتر/نهاد موفق در تولید محتوای کودک کدام است

وزیر ارتباطات با انتشار نظرسنجی در شبکه اجتماعی توئیتر از کاربران خواست درباره موفقیت نهادهای مرتبط با ایجاد فضای مجازی بهتر برای کودکان نظر بدهند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در صفحه توئیتر نوشت: همیشه در جمع خانوادگی کودکانی را می بینیم که با  تلفن همراه یا تبلت سرگرم هستند.

وی با اعلام این سوال از کاربران که «به نظرتان کدام نهاد در تولید محتواهایی که ذهن آنها را با خود درگیر کند، موفق تر بوده است؟» ادامه داد: برای ایجاد فضایی بهتر برای کودکان در اینترنت، دیدگاه شما را با هشتگ #کودک و اینترنت دنبال می کنم.

وزیر ارتباطات در این نظرسنجی از خانواده/ مدرسه، صداو سیما، تولیدکنندگان مستقل داخلی و تولیدکنندگان بین المللی را به عنوان نهادهای تولید محتوای فضای مجازی برای کودکان نام برده است. برمبنای نظرات کاربران توئیتر تولیدکنندگان بین المللی با ۷۱ درصد بیشترین نقش را در این زمینه و سازمان صدا وسیما با ۷ درصد، کمترین نقش را دارد.

کد مطلب 4452090

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