"باز باران" وزیریان فیلم برگزیده جشنواره سیاتل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرد این فیلم کوتاه زنده در بخش رقابتی زوم جهانی این جشنواره که روزهای هفتم تا پانزدهم بهمن در سیاتل برگزار شد، جایزه هیئت داوران خردسال این رویداد سینمایی را در رقابت با 22 فیلم دیگر از کشورهای مختلف به خود اختصاص داد.

جشنواره سیاتل در سال‌های گذشته به صورت غیررقابتی برگزار می‌شد، ولی امسال گروهی از داوران خردسال به ارزیابی فیلم‌های جشنواره پرداختند و در پایان "باز باران" به عنوان تنها انتخاب آنها و فیلمی که به بهترین وجه موجب بالا بردن درک و همکاری بین‌المللی شده شایسته دریافت جایزه شناخته شد.

"باز باران" بر اساس نوشته ‌ای از حمید گروگان با نگارش و بازنویسی بهزاد بهزادپور و علی وزیریان سه سال پیش در کانون ساخته شد و روایتگر داستان پسربچه‌ای است که در ناحیه‌ای پرباران زندگی می‌کند و آرزو دارد مانند بچه‌های همسن و سال خود هنگام بارندگی از چتر استفاده کند، اما به دلیل وضع مالی خانواده خرید آن برایش کمی دشوار است. تا اینکه مادر پس از مدتی برای او چتر می‌خرد، اما...

دیگر فیلم ایرانی در این جشنواره "بازگشت به خانه" بهزاد فراهت بود. برپایی سه کارگاه فیلمسازی نیز از دیگر بخش‌های جشنواره سیاتل به شمار می‌رفت. فیلم "باز باران" در عین حال روز 16 بهمن یکبار دیگر برای دانش‌آموزان آمریکایی در سیاتل روی پرده رفته و روزهای 20، 23 و 27 بهمن نیز به نمایش درخواهد آمد.